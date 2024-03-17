Ефросинина и Полякова провели ночь в укрытии во время атаки шахедов на Одессу

Шоувумен Маша Ефросинина и Оля Полякова. Скриншот: YouTube

Накануне, в ночь на 17 марта, беспилотники оккупантов атаковали Одессу и область. Тревога продолжалась до 02:30. В это время в городе были шоувумен Маша Ефросинина и певица Оля Полякова со старшей дочерью Марией.

Соответствующие сториз появились в Instagram знаменитостей.

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Звездные подруги, котоыре совместно снимают YouTube-проект "Дорослі дівчата", приехали в Одессу накануне, чтобы принять участие в одном из мероприятий. Оно должно было состояться 16 марта, впрочем, из-за объявленного траура в городе его перенесли.

По словам Маши, они с Олей не имели возможности увидеться весь день, и встретились только в укрытии одной из гостиниц, когда силы ПВО сбивали беспилотники в городе. По словам Ефросининой, они слышали взрывы, а на момент начала воздушной тревоги она вообще спала. Шоувумен и Полякова одновременно снимали видео с укрытия.

Ефросинина и Полякова с дочерью в укрытии. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Также с Поляковой была ее 19-летняя дочь Мария. Они приехали в Одессу из Европы, где были накануне. Ефросинина же прибыла в город из США. Также Маша показала фотографию, на которой ее звездная подруга спит в укрытии.

Ефросинина и Полякова в укрытии. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Последствия атаки беспилотников в ночь на 18 марта

Защитникам Украины удалось сбить 13 беспилотников над Одесской областью и один над Николаевской.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий", — рассказали в Силах обороны.

Спасатели ликвидировали пожары. К счастью, никто не пострадал. Относительно Ефросининой и Поляковой после ночных встреч в Instagram они пока (на момент написания новости) на связь в соцсетях не выходили.

Напомним, ранее мы писали, почему дочь Маши Ефросининой избегает публичности. Также мы рассказывали, что телеведущий Григорий Решетник впервые прокомментировал свое участие в скандальной свадьбе экс-прокурора.