Звезда сериала "Сверхъестественное" поддержал Украину

Американский актёр Джаред Падалеки. Фото: instagram.com/jaredpadalecki/

Известный американский актер и звезда сериалов "Девушки Гилмор" и "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выразил свою поддержку украинцам в войне с Россией. Актер долгое время оставался в тени и избегал фотографий с украинским флагом.

Соответствующий ролик появился на международной платформе UNITED24.

Читайте также:

Звезда сериала "Сверхъестественное" выразил слова поддержки украинцам

Американский актер Джаред Падалеки, сыгравший одного из братьев Винчестеров в популярном сериале "Сверхъестественное", обратился к украинцам и выразил теплые слова поддержки нашему народу в войне с Россией.

"Я Джаред Падалеки, и я поддерживаю Украину. Слава Украине!" — обратился к нашим гражданам актер.

Такая позиция артиста оказалась неожиданной, ведь он избегал общих с коллегами демонстрации в поддержку Украины.

В конце мая прошлого года актеры сериала "Сверхъестественное" (Миша Коллинз, Рут Коннелл, Фелиция Дэй, Марк Шеппард и Роберт Бенедикт) публично поддержали Украину. Артисты устроили фотосессию, держа в руках флаг Украины.

Джаред Падалеки во время такой демонстрации коллег остался в тени вместе с партнером по экрану Дженсеном Эклзом. Однако сейчас актер открыто поддержал Украину.

Напомним, мы ранее писали, что певец MONATIK в центре Киева поддержал родственников пленных защитников. Также солист британской группы Bring Me the Horizon Олли Сайкс записал трогательное видеообращение к украинцам.