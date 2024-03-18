Звезда сериала "Сверхъестественное" поддержал Украину
Известный американский актер и звезда сериалов "Девушки Гилмор" и "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выразил свою поддержку украинцам в войне с Россией. Актер долгое время оставался в тени и избегал фотографий с украинским флагом.
Соответствующий ролик появился на международной платформе UNITED24.
Звезда сериала "Сверхъестественное" выразил слова поддержки украинцам
Американский актер Джаред Падалеки, сыгравший одного из братьев Винчестеров в популярном сериале "Сверхъестественное", обратился к украинцам и выразил теплые слова поддержки нашему народу в войне с Россией.
"Я Джаред Падалеки, и я поддерживаю Украину. Слава Украине!" — обратился к нашим гражданам актер.
Такая позиция артиста оказалась неожиданной, ведь он избегал общих с коллегами демонстрации в поддержку Украины.
В конце мая прошлого года актеры сериала "Сверхъестественное" (Миша Коллинз, Рут Коннелл, Фелиция Дэй, Марк Шеппард и Роберт Бенедикт) публично поддержали Украину. Артисты устроили фотосессию, держа в руках флаг Украины.
Джаред Падалеки во время такой демонстрации коллег остался в тени вместе с партнером по экрану Дженсеном Эклзом. Однако сейчас актер открыто поддержал Украину.
Напомним, мы ранее писали, что певец MONATIK в центре Киева поддержал родственников пленных защитников. Также солист британской группы Bring Me the Horizon Олли Сайкс записал трогательное видеообращение к украинцам.
Читайте Новини.LIVE!