Соліст рок-гурту Bring Me The Horizon зворушливо підтримав українців — відео

Музикант Оллі Сайкс. Фото: instagram.com/bringmethehorizon/

Соліст відмого британського гурту Bring Me the Horizon Оллі Сайкс записав відеозвернення до українців. Він захоплюється їхньою мужністю.

Відео виклали UNITED 24.

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Оллі Сайкс підтримує Україну

Фронтмен британського гурту Bring Me the Horizon Оллі Сайкс записав відеозвернення до українців.

Він розповів, що час своєї кар'єри багато разів бував в Україні, знімав у Києві свої кліпи і там живуть його друзі. Музикант вважає війну, яку розпочала Росія, безглуздою.

"Я так сильно люблю Україну! І мені досі крає серце те, що відбувається. Ця війна жорстока і безглузда, вона триває занадто довго і має закінчитись якнайшвидше. Мене надихає стійкість України, так само як і два роки тому. Але настав час об’єднати всі наші зусилля та зупинити цю нелюдську війну. Тримайтеся, друзі! Ми досі з вами, ми любимо і підтримуємо вас", — сказав він.

Раніше зі словами підтримки до українців зверталась і Катрін Денев. Вона зізналась, що подумки щодня підтримує смілих людей, які виборюють свою свободу.

Також більше 30 світових зірок завірили свою відданість Україні на другі роковини повномасштабного вторгнення.