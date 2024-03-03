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Соліст рок-гурту Bring Me The Horizon зворушливо підтримав українців — відео

3 березня 2024 21:04
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Соліст рок-гурту Bring Me The Horizon зворушливо підтримав українців — відео
Музикант Оллі Сайкс. Фото: instagram.com/bringmethehorizon/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Соліст відмого британського гурту Bring Me the Horizon Оллі Сайкс записав відеозвернення до українців. Він захоплюється їхньою мужністю. 

Відео виклали UNITED 24.

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Оллі Сайкс підтримує Україну

Фронтмен британського гурту Bring Me the Horizon Оллі Сайкс записав відеозвернення до українців.

Він розповів, що час своєї кар'єри багато разів бував в Україні, знімав у Києві свої кліпи і там живуть його друзі. Музикант вважає війну, яку розпочала Росія, безглуздою.

"Я так сильно люблю Україну! І мені досі крає серце те, що відбувається. Ця війна жорстока і безглузда, вона триває занадто довго і має закінчитись якнайшвидше. Мене надихає стійкість України, так само як і два роки тому. Але настав час об’єднати всі наші зусилля та зупинити цю нелюдську війну. Тримайтеся, друзі! Ми досі з вами, ми любимо і підтримуємо вас", — сказав він. 

Раніше зі словами підтримки до українців зверталась і Катрін Денев. Вона зізналась, що подумки щодня підтримує смілих людей, які виборюють свою свободу.

Також більше 30 світових зірок завірили свою відданість Україні на другі роковини повномасштабного вторгнення.

війна
українці
музика
Bring Me the Horizon
закордонні зірки
Велика Британія

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