Соліст рок-гурту Bring Me The Horizon зворушливо підтримав українців — відео
Соліст відмого британського гурту Bring Me the Horizon Оллі Сайкс записав відеозвернення до українців. Він захоплюється їхньою мужністю.
Відео виклали UNITED 24.
Оллі Сайкс підтримує Україну
Фронтмен британського гурту Bring Me the Horizon Оллі Сайкс записав відеозвернення до українців.
Він розповів, що час своєї кар'єри багато разів бував в Україні, знімав у Києві свої кліпи і там живуть його друзі. Музикант вважає війну, яку розпочала Росія, безглуздою.
"Я так сильно люблю Україну! І мені досі крає серце те, що відбувається. Ця війна жорстока і безглузда, вона триває занадто довго і має закінчитись якнайшвидше. Мене надихає стійкість України, так само як і два роки тому. Але настав час об’єднати всі наші зусилля та зупинити цю нелюдську війну. Тримайтеся, друзі! Ми досі з вами, ми любимо і підтримуємо вас", — сказав він.
Раніше зі словами підтримки до українців зверталась і Катрін Денев. Вона зізналась, що подумки щодня підтримує смілих людей, які виборюють свою свободу.
Також більше 30 світових зірок завірили свою відданість Україні на другі роковини повномасштабного вторгнення.
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