Солист рок-группы Bring Me The Horizon трогательно поддержал украинцев — видео
Солист британской группы Bring Me the Horizon Олли Сайкс записал видеообращение к украинцам. Он восхищается их мужеством.
Видео выложили UNITED 24.
Олли Сайкс поддерживает Украину
Фронтмен британской группы Bring Me the Horizon Олли Сайкс записал видеообращение к украинцам.
Он рассказал, что за время своей карьеры много раз бывал в Украине, снимал в Киеве свои клипы и там живут близких ему по духу люди. Музыкант считает войну, начатую Россией, бессмысленной.
"Я так сильно люблю Украину! И мне до сих пор крает сердце то, что происходит. Эта война жестокая и бессмысленная, она длится слишком долго и должна закончиться как можно быстрее. Меня вдохновляет устойчивость Украины, равно как и два года назад, обьединить все наши усилия и остановить эту бесчеловечную войну. Держитесь, друзья! Мы до сих пор с вами, мы любим и поддерживаем вас", — сказал он.
Ранее со словами поддержки к украинцам обращалась и Катрин Денев. Она призналась, что мысленно ежедневно поддерживает смелых людей, которые борются за свою свободу.
Также более 30 мировых звезд заверили свою преданность Украине на вторую годовщину полномасштабного вторжения.
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