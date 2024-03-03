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Солист рок-группы Bring Me The Horizon трогательно поддержал украинцев — видео

3 марта 2024 21:04
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Солист рок-группы Bring Me The Horizon трогательно поддержал украинцев — видео
Музыкант Олли Сайкс. Фото: instagram.com/bringmethehorizon/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Солист британской группы Bring Me the Horizon Олли Сайкс записал видеообращение к украинцам. Он восхищается их мужеством. 

Видео выложили UNITED 24.

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Фронтмен британской группы Bring Me the Horizon Олли Сайкс записал видеообращение к украинцам.

Он рассказал, что за время своей карьеры много раз бывал в Украине, снимал в Киеве свои клипы и там живут близких ему по духу люди. Музыкант считает войну, начатую Россией, бессмысленной.

"Я так сильно люблю Украину! И мне до сих пор крает сердце то, что происходит. Эта война жестокая и бессмысленная, она длится слишком долго и должна закончиться как можно быстрее. Меня вдохновляет устойчивость Украины, равно как и два года назад, обьединить все наши усилия и остановить эту бесчеловечную войну. Держитесь, друзья! Мы до сих пор с вами, мы любим и поддерживаем вас", — сказал он.

 

Ранее со словами поддержки к украинцам обращалась и Катрин Денев. Она призналась, что мысленно ежедневно поддерживает смелых людей, которые борются за свою свободу.

Также более 30 мировых звезд заверили свою преданность Украине на вторую годовщину полномасштабного вторжения.

война
украинцы
музыка
Bring Me the Horizon
зарубежные звезды
Великобритания

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