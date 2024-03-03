Солист рок-группы Bring Me The Horizon трогательно поддержал украинцев — видео

Музыкант Олли Сайкс. Фото: instagram.com/bringmethehorizon/

Солист британской группы Bring Me the Horizon Олли Сайкс записал видеообращение к украинцам. Он восхищается их мужеством.

Видео выложили UNITED 24.

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Олли Сайкс поддерживает Украину

Фронтмен британской группы Bring Me the Horizon Олли Сайкс записал видеообращение к украинцам.

Он рассказал, что за время своей карьеры много раз бывал в Украине, снимал в Киеве свои клипы и там живут близких ему по духу люди. Музыкант считает войну, начатую Россией, бессмысленной.

"Я так сильно люблю Украину! И мне до сих пор крает сердце то, что происходит. Эта война жестокая и бессмысленная, она длится слишком долго и должна закончиться как можно быстрее. Меня вдохновляет устойчивость Украины, равно как и два года назад, обьединить все наши усилия и остановить эту бесчеловечную войну. Держитесь, друзья! Мы до сих пор с вами, мы любим и поддерживаем вас", — сказал он.

Ранее со словами поддержки к украинцам обращалась и Катрин Денев. Она призналась, что мысленно ежедневно поддерживает смелых людей, которые борются за свою свободу.

Также более 30 мировых звезд заверили свою преданность Украине на вторую годовщину полномасштабного вторжения.