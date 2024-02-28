Акторка Катрін Денев зізналась, що думає про українців щодня

Акторка Катрін Денев. Фото: Miguel MEDINA / AFP

Відома французька акторка Катрін Денев виразила свою підтримку українцям. Вона записала відео, в якому зізналась, що захоплюється їхньою мужністю.

Відео опублікувала організація UNITED24.

Читайте також:

Катрін Денев захоплюється боротьбою українців за свободу

Відома акторка Катрін Денев записала відеозвернення до українців. Вона виразила свою підтримку, захоплення та прагнення допомагати.

"Я записала для вашої країни, яку дуже люблю і захоплююся спротивом, сміливістю та волею не здаватися, надзвичайно красивий вірш, який обрала на Різдво минулого року. А нещодавно я озвучила французькою мовою книгу молодої української поетеси, щоб ще раз висловити вам свою прихидьність і сказати, що ми про вас думаємо. Я про вас думаю. Я захоплююся вами, Уявляю скільки сил вам потрібно, щоб боротися день у день. І чесно вам скажу: я думаю про вас та Україну щодня. Я вас обіймаю, мійно обіймаю. Бажаю вам мужності і, щоб усе це закінчилось", — сказала акторка.

У відео мова йде про збірку поетеси з Луганська Любові Якимчук "Абрикоси Донбасу". Саме цю книгу Денев озвучила і в французькому перекладі вона отримала назву Les Abricots du Donbas.

Також раніше акторка зачитувала вірш "Надія" української письменниці Лесі Українки в етері телеканалу TV5 Monde. Цей твір поетеса написала під впливом новин про долю своєї тітки Олени Косач, яку заслали в табори за участь у революційному русі. У вірші йдеться про бажання знову побачити рідну країну.

🇫🇷 Всесвітньо відома французька акторка Катрін Денев в етері каналу «TV5 Monde» зачитала вірш Лесі Українки «Надія» французькою. pic.twitter.com/wkoqC1KYTR — Ministry of Culture and Information Policy (@MCIPUkraine) March 14, 2023

Раніше понад 30 світових зірок звернулись до українців.

Також популярний віолончеліст вразив виконанням лемківської пісні "Пливе кача".