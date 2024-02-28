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Акторка Катрін Денев зізналась, що думає про українців щодня

28 лютого 2024 21:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Акторка Катрін Денев зізналась, що думає про українців щодня
Акторка Катрін Денев. Фото: Miguel MEDINA / AFP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Відома французька акторка Катрін Денев виразила свою підтримку українцям. Вона записала відео, в якому зізналась, що захоплюється їхньою мужністю.

Відео опублікувала організація UNITED24.

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Відома акторка Катрін Денев записала відеозвернення до українців. Вона виразила свою підтримку, захоплення та прагнення допомагати.

 

"Я записала для вашої країни, яку дуже люблю і захоплююся спротивом, сміливістю та волею не здаватися, надзвичайно красивий вірш, який обрала на Різдво минулого року. А нещодавно я озвучила французькою мовою книгу молодої української поетеси, щоб ще раз висловити вам свою прихидьність і сказати, що ми про вас думаємо. Я про вас думаю. Я захоплююся вами, Уявляю скільки сил вам потрібно, щоб боротися день у день. І чесно вам скажу: я думаю про вас та Україну щодня. Я вас обіймаю, мійно обіймаю. Бажаю вам мужності і, щоб усе це закінчилось", — сказала акторка.

У відео мова йде про збірку поетеси з Луганська Любові Якимчук "Абрикоси Донбасу". Саме цю книгу Денев озвучила і в  французькому перекладі вона отримала назву Les Abricots du Donbas.

Також раніше акторка зачитувала вірш "Надія" української письменниці Лесі Українки в етері телеканалу TV5 Monde. Цей твір поетеса написала під впливом новин про долю своєї тітки Олени Косач, яку заслали в табори за участь у революційному русі. У вірші йдеться про бажання знову побачити рідну країну. 

Раніше понад 30 світових зірок звернулись до українців.

Також популярний віолончеліст вразив виконанням лемківської пісні "Пливе кача".

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