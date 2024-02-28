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Актриса Катрин Денев призналась, что думает об украинцах каждый день

28 февраля 2024 21:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Актриса Катрин Денев призналась, что думает об украинцах каждый день
Актриса Катрин Денев. Фото: Miguel MEDINA/AFP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Известная французская актриса Катрин Денев выразила свою поддержку украинцам. Она записала видео, в котором призналась, что восхищается их мужеством.

Видео опубликовала организация UNITED24.

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Известная актриса Катрин Денев записала видеообращение к украинцам. Она выразила свою поддержку, восхищение и стремление помогать.

 

"Я записала для вашей страны, которую очень люблю и восхищаюсь сопротивлением, смелостью и волей не сдаваться, необычайно красивое стихотворение, которое избрала на Рождество в прошлом году. А недавно я озвучила на французском языке книгу молодой украинской поэтессы, чтобы еще раз выразить вам свою привязанность и сказать, что мы о вас думаем. Я о вас думаю. Я восхищаюсь вами. Представляю сколько сил вам нужно, чтобы бороться изо дня в день. И честно вам скажу: я думаю о вас и Украине каждый день. Я вас обнимаю, сильно обнимаю. Желаю вам мужества и, чтобы все это закончилось", — сказала актриса.

В видео речь идет о сборнике поэтессы из Луганска Любови Якимчук "Абрикосы Донбасса". Именно эту книгу и озвучила Денев. 

Также ранее актриса зачитывала стихотворение "Надежда" украинской писательницы Леси Украинки в эфире телеканала TV5 Monde. Это произведение поэтесса написала под влиянием новостей о судьбе своей тети Елены Косач, сосланной в лагеря за участие в революционном движении. В стихотворении говорится о желании снова увидеть родную страну.

Ранее более 30 мировых звезд обратились к украинцам.

Также популярный виолончелист поразил исполнением лемковской песни "Пливе кача".

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