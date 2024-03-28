Міша Коллінз закликав взяти участь у грі та допомогти Україні

Американський актор Міша Коллінз та президент України Володимир Зеленський. Фото: instagram.com/misha/

Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз закликав свою аудиторію допомагати українцям. Актор розповів, як граючи у гру схожу на Minecraft, можна відновити зруйновану окупантами школу.

Про це він повідомив на сторінці Instagram.

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Міша Коллінз закликав допомогти у відновленні України

Актор закликав своїх шанувальників пограти у гру Minesalt, у якій відтворили копальні українського Соледара. Її створила фандрейзингова платформа UNITED24 у співпраці з французьким розробником Endorah на базі Minecraft.

До створення Minesalt долучився реальний працівник Соледарської шахти — Степан Бандрівський, який допоміг розробниками відтворити реальні картини солевидобувного підприємства.

Міша Коллінз також став одним із персонажів цієї гри. Його герой розповідає про доброго Шубіна — господаря і покровителя шахти, який здавна існує в українському фольклорі.

Гравцям потрібно за найкоротший час зібрати кристали та пройти квіз у кінці гри. 24 учасники з найвищими балами зможуть отримати ігрову консоль XBox Series X, пачки солі "Міць. Українська кам'яна" з підписом Президента України Володимира Зеленського, а також подарункові картки Twitch.

У грі можна зробити благодійний внесок, який буде спрямований на відбудову Великокостромської гімназії, яку зруйнувала російська ракета. Для її відновлення організатори запланували зібрати 1 150 000 доларів.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям у війні з Росією. Також соліст британського гурту Bring Me the Horizon Оллі Сайкс записав зворушливе відеозвернення до українців.