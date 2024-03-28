Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Зірка "Надприродного" розповів, як можна виграти подарунки допомагаючи українцям arrow

Зірка "Надприродного" розповів, як можна виграти подарунки допомагаючи українцям

28 березня 2024 20:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Міша Коллінз закликав взяти участь у грі та допомогти Україні
Американський актор Міша Коллінз та президент України Володимир Зеленський. Фото: instagram.com/misha/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз закликав свою аудиторію допомагати українцям. Актор розповів, як граючи у гру схожу на Minecraft, можна відновити зруйновану окупантами школу.

Про це він повідомив на сторінці Instagram

Читайте також:

Міша Коллінз закликав допомогти у відновленні України

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Misha Collins (@misha)

Актор закликав своїх шанувальників пограти у гру Minesalt, у якій відтворили копальні українського Соледара. Її створила фандрейзингова платформа UNITED24 у співпраці з французьким розробником Endorah на базі Minecraft.

До створення Minesalt долучився реальний працівник Соледарської шахти — Степан Бандрівський, який допоміг розробниками відтворити реальні картини солевидобувного підприємства. 

Міша Коллінз також став одним із персонажів цієї гри. Його герой розповідає про доброго Шубіна — господаря і покровителя шахти, який здавна існує в українському фольклорі.

Гравцям потрібно за найкоротший час зібрати кристали та пройти квіз у кінці гри. 24 учасники з найвищими балами зможуть отримати ігрову консоль XBox Series X, пачки солі "Міць. Українська кам'яна" з підписом Президента України Володимира Зеленського, а також подарункові картки Twitch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Misha Collins (@misha)

У грі можна зробити благодійний внесок, який буде спрямований на відбудову Великокостромської гімназії, яку зруйнувала російська ракета. Для її відновлення організатори запланували зібрати 1 150 000 доларів.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям у війні з Росією. Також соліст британського гурту Bring Me the Horizon Оллі Сайкс записав зворушливе відеозвернення до українців. 

війна
серіал
Україна
актори
UNITED 24
закордонні зірки
ракети
відновлення
гра
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом