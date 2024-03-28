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Звезда "Сверхъестественного" рассказал, как можно выиграть подарки, помогая украинцам

28 марта 2024 20:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Миша Коллинз призвал принять участие в игре и помочь Украине
Американский актер Миша Коллинз и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/misha/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Звезда сериала " Сверхъестественное " Миша Коллинз призвал свою аудиторию помогать украинцам. Актер рассказал, как играя в игру похожую на Minecraft, можно восстановить разрушенную оккупантами школу.

Об этом он сообщил на странице Instagram.

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Миша Коллинз призвал помочь в восстановлении Украины

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Misha Collins (@misha)

Актер призвал своих поклонников поиграть в игру Minesalt, в которой воссоздали рудники украинского Соледара. Ее создала фандрейзинговая платформа UNITED24 в сотрудничестве с французским разработчиком Endorah на базе Minecraft.

К созданию Minesalt присоединился реальный работник Соледарской шахты Степан Бандривский, который помог разработчикам воспроизвести реальные картины соледобывающего предприятия.

Миша Коллинз стал одним из персонажей этой игры. Его герой рассказывает о хорошем Шубине — хозяине и покровителе шахты, который издавна существует в украинском фольклоре.

Игрокам нужно в кратчайшие сроки собрать кристаллы и пройти квиз в конце игры. 24 участника с самыми высокими баллами смогут получить игровую консоль XBox Series X, пачки соли "Мощь. Украинская каменная" с подписью Президента Украины Владимира Зеленского, а также подарочные карты Twitch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Misha Collins (@misha)

В игре можно внести благотворительный вклад, который будет направлен на восстановление Великокостромской гимназии, разрушенной российской ракетой. Для ее восстановления организаторы запланировали собрать 1 150 000 долларов.

Напомним, мы ранее писали, что звезда сериалов "Девушки Гилмор" и "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выразил свою поддержку украинцам в войне с Россией. Также солист британской группы Bring Me the Horizon Олли Сайкс записал трогательное видеообращение к украинцам.

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