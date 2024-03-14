Зірка "Людей Ікс" вперше розповіла про боротьбу з важкою хворобою

Американська акторка Олівія Манн. Фото: instagram.com/oliviamunn

Зірка голлівудських фільмів "Люди-Ікс: Апокаліпсис" та "8 подруг Оушена" Олівія Манн перенесла важку операцію та продовжує боротися із страшною хворобою. У акторки діагностували рак молочної залози.

Про це повідомляє Мirror.

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У минулому році голлівудська акторка пройшла спеціальний тест, який виявляє в організмі гени раку. Він показав негативний результат, однак лікар Олівії засумнівався і призначив додаткові дослідження.

Результати аналізів показали, що у акторки рак грудей.

З того часу Олівія Манн пройшла вже чотири складні операції та зараз відновлює сили на лікарняному ліжку.

"Я дізналася про рак, його лікування і гормони більше, ніж могла собі уявити. Дивно, але я плакала тільки двічі. Думаю, у мене не було часу плакати. Моя увага звузилася. Я записувала свої емоції, які, як мені здавалося, заважали мені зберігати ясну голову", — поділилася акторка.

Зірка розповіла, що їй дуже пощастило, адже хворобу виявили на стадії, коли хірургічне втручання ще зможе врятувати їй життя.

Нещодавно акторка пережила подвійну мастектомію (видалення обох молочних залоз), яка тривала більше 10 годин та зараз відновлює свої сили під наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше важкохвора акторка Катерина Тишкевич розповіла про самопочуття. Також фронтмен "ТНМК" Фагот раптово потрапив до лікарні і йому заборонили співати та говорити.