Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Зірка "Людей Ікс" вперше розповіла про боротьбу з важкою хворобою arrow

Зірка "Людей Ікс" вперше розповіла про боротьбу з важкою хворобою

14 березня 2024 17:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зірка "Людей Ікс" вперше розповіла про боротьбу з важкою хворобою
Американська акторка Олівія Манн. Фото: instagram.com/oliviamunn
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Зірка голлівудських фільмів "Люди-Ікс: Апокаліпсис" та "8 подруг Оушена" Олівія Манн перенесла важку операцію та продовжує боротися із страшною хворобою. У акторки діагностували рак молочної залози.

Про це повідомляє Мirror.

Читайте також:

Зірка "Людей Ікс" Олівія Манн бореться за життя через важку хворобу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by o l i v i a (@oliviamunn)

У минулому році голлівудська акторка пройшла спеціальний тест, який виявляє в організмі гени раку. Він показав негативний результат, однак лікар Олівії засумнівався і призначив додаткові дослідження. 

Результати аналізів показали, що у акторки рак грудей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by o l i v i a (@oliviamunn)

З того часу Олівія Манн пройшла вже чотири складні операції та зараз відновлює сили на лікарняному ліжку.

"Я дізналася про рак, його лікування і гормони більше, ніж могла собі уявити. Дивно, але я плакала тільки двічі. Думаю, у мене не було часу плакати. Моя увага звузилася. Я записувала свої емоції, які, як мені здавалося, заважали мені зберігати ясну голову", — поділилася акторка.

Зірка розповіла, що їй дуже пощастило, адже хворобу виявили на стадії, коли хірургічне втручання ще зможе врятувати їй життя.

Нещодавно акторка пережила подвійну мастектомію (видалення обох молочних залоз), яка тривала більше 10 годин та зараз відновлює свої сили під наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше важкохвора акторка Катерина Тишкевич розповіла про самопочуття. Також фронтмен "ТНМК" Фагот раптово потрапив до лікарні і йому заборонили співати та говорити.

лікарні
хвороба
рак
шоу-бізнес
закордонні зірки
акторка
діагностика раку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше