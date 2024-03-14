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Звезда "Людей Икс" впервые рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

14 марта 2024 17:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Звезда "Людей Икс" впервые рассказала о борьбе с тяжелой болезнью
Американская актриса Оливия Манн. Фото: instagram.com/oliviamunn
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Звезда голливудских фильмов "Люди-Икс: Апокалипсис" и "8 подруг Оушена" Оливия Манн перенесла тяжелую операцию и продолжает бороться со страшной болезнью. У актрисы диагностировали рак молочной железы.

Об этом сообщает Мirror.

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Posted by olivia (@oliviamunn)

В прошлом году голливудская актриса прошла специальный тест, обнаруживающий в организме гены рака. Он показал отрицательный результат, однако врач Оливии усомнился и назначил дополнительные исследования.

Результаты анализов показали, что у актрисы рак груди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by olivia (@oliviamunn)

С этого времени Оливия Манн прошла уже четыре сложных операции и сейчас восстанавливает силы на больничной койке.

"Я узнала о раке, его лечении и гормонах больше, чем могла себе представить. Странно, но я плакала только дважды. Думаю, у меня не было времени плакать. Мое внимание сузилось. Я записывала свои эмоции, которые, как мне казалось, мешали мне хранить ясную голову", — поделилась актриса.

Звезда рассказала, что ей очень повезло, ведь болезнь обнаружили в стадии, когда хирургическое вмешательство ещё сможет спасти ей жизнь.

Недавно актриса пережила двойную мастэктомию (удаление обеих молочных желез), которая длилась более 10 часов и сейчас восстанавливает свои силы под наблюдением врачей.

Напомним, ранее тяжелобольная актриса Екатерина Тишкевич рассказала о самочувствии. Также фронтмен "ТНМК" Фагот внезапно попал в больницу и ему запретили петь и говорить.

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