Важкохвора акторка Катерина Тишкевич розповіла про самопочуття

Акторка Катерина Тишкевич. Фото: Instagram/kateryna__tyshkevych

Минулого року українська акторка Катерина Тишкевич, відома, зокрема, за серіалом "Жіночий лікар", три дні перебувала в комі. 29-річна зірка й досі продовжує відновлювати своє здоров’я.

В сторіз свого Instagram акторка розповіла, який в неї фізичний стан зараз.

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Катерина Тишкевич про своє здоров’я

Акторка розповіла, що досі страждає від головного болю. Втім, останнім часом Катерина відчуває невелику позитивну динаміку в цій проблемі. Бо поменшало кількість днів, коли голова болить. Зірка продовжує робити певні вправи та відвідує спеціалістів, зокрема психотерапевта.

Катерина Тишкевич розповіла про стан свого здоров'я. Скриншоти: Instagram/kateryna__tyshkevych

Тишкевич дала деякі поради, як не впадати в депресію через хронічні хвороби. Акторка радить не забувати про дисципліну та введення корисних звичок: мінімальному спорту та прогулянкам пішки. Також, зазначила Катерина, не слід боятися просити про підтримку та допомогу.

Поради від Катерини Тишкевич. Скриншот: Instagram/kateryna__tyshkevych

Про хворобу Катерини Тишкевич

Акторка довго страждала від сильного головного болю, а лікарі не могли знайти причину такої реакції організму. Вони вирішили, що це "функціональна поламка мозку, біохімія". Згодом Катерину поклали до психічної лікарні в Одесі. Фахівці призначили їй внутрішньовенний антидепресант, який впливає на хронічний біль. Згодом медики вирішили, що дівчина захворіла на вірусну інфекцію.

Вже вдома Катерині не ставало краще, її знову поклали до лікарні. Виявилось, що в акторки сепсис і почали відмовляти органи. Зірка раптово впала в стан коми. Загалом Тишкевич провела в реанімації десять днів, три з яких — в комі. Її чоловіку вдалося зібрати потрібні на лікування 350 тисяч гривень. Згодом акторці стало краще, але й досі Катерина продовжує реабілітацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи планує Катерина Тишкевич подавати у суд на лікарів. Також ми розповідали, що співачка Наталія Могилевська зупинила свій концерт у Кривому Розі після ракетного обстрілу.