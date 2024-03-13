Могилевська показала, як зупинила концерт у Кривому Розі після ракетного обстрілу

Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська не відіграла повністю концерт в рамках туру "Я повертаюсь" у Кривому Розі. Ввечері вівторка, 12 березня, в місті пролунали потужні вибухи. Загинули п'ять осіб, десятки опинились в лікарнях.

Могилевська опублікувала відео з концерту у своїх соцмережах.

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Через повітряну тривогу тривалий час артистка та її команда не могли почати шоу. Наталія опублікувала відео, в якому підтримала всіх. Тоді вона ще не знала про наслідки ворожої ракетної атаки. Згодом Могилевська розпочала концерт, як на сцену вийшов член її команди та повідомив про загибель жителів міста та постраждалих.

Дізнавшись про жахливі новини, співачка зупинила музичну програму і прибула на місце трагедії, щоб допомогти мешканцям.

"Я зупинила концерт і поїхала питати чи потрібна моя допомога. Ми спільні зараз в цьому горі! Я була на сусідній вулиці і могла також опинитися на цьому ж місці", — розповіла артистка.

Могилевська пообіцяла знову повернутися із цим концертом до Кривого Рогу. Артистка висловила сподівання, що наступного разу це "буде прекрасний святковий вечір".

"Не забувайте нашої спільної зброї. На початку війни, коли ми сиділи в підвалі, нас рятувало те, що ми могли один одного обійняти, зігріти теплом свого серця, своїх рук і заспівати тихенько старих українських народних пісень", — підсумувала Могилевська.

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