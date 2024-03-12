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Могилевська перед своїм концертом у Кривому Розі записала відео під час атаки на місто

12 березня 2024 21:19
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Стас Кожушко
Редактор
Могилевська перед своїм концертом у Кривому Розі записала відео під час атаки на місто
Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ввечері вівторка, 12 березня, у співачки Наталії Могилевської був запланований концерт в рамках туру "Я повертаюсь" у Кривому Розі. Втім, у місті пролунали потужні вибухи через удар російською керованою авіаракетою Х-59. На жаль, є загиблі та десятки постраждалих, серед яких діти.

У своїх соцмережах Могилевська опублікувала відео.

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Артистка записала відео, на якому окрім неї видно членів її команди. Вони чекали на відбій повітряної тривоги. Наталія повідомила, що команда не починає концерт.

"Ми в Кривому Розі, зараз шалені вибухи, шалена тривога, шалений напад. Ми не можемо почати концерт. Я хочу передати всім підтримку, ми в коридорі", — заявила Наталія. 

Співачка тоді ще не знала про влучання в житлові будинки. Аби підняти дух команди та підписників, Могилевська заспівала одну зі своїх композицій. А потім розмірковувала на камеру, чи слід спуститися їм у підвал. На що за кадром хтось сказав, що поки не варто. На момент написання новини артистка в соцмережах не повідомила, чи розпочала вона шоу. 

В коментарях під відео слова підтримки Наталії та її команді висловили шанувальники з різних міст України.

  • Наталія, ви сильна та мужня людина. Нехай Господь оберігає вас, вашу сім'ю та усю команду творчу.
  • Яка ви смілива і талановита. Ваша підтримка людей — це головне.
  • Наталю, може хоч зараз хтось зверне увагу! В Кривому Розі кожного дня таке. Поїдьте у Нікополь, там взагалі нема життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що  Могилевська показала архівне дитяче фото з Маріуполя та висловилась про премію "Оскар-2024". Також ми писали, як шахраї використали Наталію Могилевську.

війна
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Наталія Могилевська
обстріли
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