Могилевська перед своїм концертом у Кривому Розі записала відео під час атаки на місто

Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Ввечері вівторка, 12 березня, у співачки Наталії Могилевської був запланований концерт в рамках туру "Я повертаюсь" у Кривому Розі. Втім, у місті пролунали потужні вибухи через удар російською керованою авіаракетою Х-59. На жаль, є загиблі та десятки постраждалих, серед яких діти.

У своїх соцмережах Могилевська опублікувала відео.

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Артистка записала відео, на якому окрім неї видно членів її команди. Вони чекали на відбій повітряної тривоги. Наталія повідомила, що команда не починає концерт.

"Ми в Кривому Розі, зараз шалені вибухи, шалена тривога, шалений напад. Ми не можемо почати концерт. Я хочу передати всім підтримку, ми в коридорі", — заявила Наталія.

Співачка тоді ще не знала про влучання в житлові будинки. Аби підняти дух команди та підписників, Могилевська заспівала одну зі своїх композицій. А потім розмірковувала на камеру, чи слід спуститися їм у підвал. На що за кадром хтось сказав, що поки не варто. На момент написання новини артистка в соцмережах не повідомила, чи розпочала вона шоу.

В коментарях під відео слова підтримки Наталії та її команді висловили шанувальники з різних міст України.

Наталія, ви сильна та мужня людина. Нехай Господь оберігає вас, вашу сім'ю та усю команду творчу.

Яка ви смілива і талановита. Ваша підтримка людей — це головне.

Наталю, може хоч зараз хтось зверне увагу! В Кривому Розі кожного дня таке. Поїдьте у Нікополь, там взагалі нема життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Могилевська показала архівне дитяче фото з Маріуполя та висловилась про премію "Оскар-2024". Також ми писали, як шахраї використали Наталію Могилевську.