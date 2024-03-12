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Могилевская перед своим концертом в Кривом Роге записала видео во время атаки на город

12 марта 2024 21:19
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Стас Кожушко
Редактор
Могилевская перед своим концертом в Кривом Роге записала видео во время атаки на город
Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вечером вторника, 12 марта, у певицы Натальи Могилевской был запланирован концерт в рамках тура "Я повертаюсь" в Кривом Роге. Впрочем, в городе прогремели мощные взрывы из-за удара российской управляемой авиаракетой Х-59. К сожалению, есть погибшие и десятки пострадавших, в том числе дети.

В своих соцсетях Могилевская опубликовала видео.

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Артистка записала видео, на котором кроме нее видно членов ее команды. Они ждали отбоя воздушной тревоги. Наталья сообщила, что команда не начинает концерт.

"Мы в Кривом Роге, сейчас безумные взрывы, безумная тревога, безумное нападение. Мы не можем начать концерт. Я хочу передать всем поддержку, мы в коридоре", — заявила Наталья.

Певица тогда еще не знала о попадании в жилые дома. Чтобы поднять дух команды и подписчиков, Могилевская спела одну из своих композиций. А потом размышляла на камеру, следует ли спуститься им в подвал. На что за кадром кто-то сказал, что пока не стоит. На момент написания новости артистка в соцсетях не сообщила, начала ли она шоу.

В комментариях под видео слова поддержки Наталье и ее команде высказали поклонники из разных городов Украины.

  • Наталья, вы сильный и мужественный человек. Пусть Господь хранит вас, вашу семью и всю творческую команду.
  • Какая вы смелая и талантливая. Ваша поддержка людей — это главное.
  • Наташа, может хоть сейчас кто-то обратит внимание! В Кривом Роге каждый день такое. Поезжайте в Никополь, там вообще нет жизни.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Могилевская показала архивное детское фото из Мариуполя и высказалась о премии "Оскар-2024". Также мы писали, как мошенники использовали Наталью Могилевскую.

война
Кривой Рог
Наталия Могилевская
обстрелы
украинские звезды

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