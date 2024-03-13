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Могилевская показала, как остановила концерт в Кривом Роге после ракетного обстрела

13 марта 2024 20:33
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Стас Кожушко
Редактор
Могилевская показала, как остановила концерт в Кривом Роге после ракетного обстрела
Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Наталья Могилевская не отыграла полностью концерт в рамках тура "Я повертаюсь" в Кривом Роге. Вечером во вторник, 12 марта, в городе прогремели мощные взрывы. Погибли пять человек, десятки оказались в больницах.

Могилевская опубликовала видео с концерта в своих соцсетях.

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Могилевская остановила концерт в Кривом Роге

Из-за воздушной тревоги долгое время артистка и ее команда не могли начать шоу. Наталья опубликовала видео, где поддержала всех. Тогда она еще не знала о последствиях вражеской ракетной атаки. Затем Могилевская начала концерт, как на сцену вышел член ее команды и сообщил о гибели жителей города и пострадавших.

Узнав об ужасающих новостях, певица остановила музыкальную программу и прибыла на место трагедии, чтобы помочь жителям.

"Я остановила концерт и поехала спрашивать нужна ли моя помощь. Мы объединены сейчас в этом горе! Я была на соседней улице и могла также оказаться на этом же месте", — рассказала артистка.

Могилевская пообещала вновь вернуться с этим концертом в Кривой Рог. Артистка выразила надежду, что в следующий раз это будет прекрасный праздничный вечер.

"Не забывайте наше общее оружие. В начале войны, когда мы сидели в подвале, нас спасало то, что мы могли друг друга обнять, согреть теплом своего сердца, своих рук и спеть тихонько старых украинских народных песен", — подытожила Могилевская.

Напомним, ранее мы писали, что актриса "Женского квартала" и "Лиги смеха" Алина Блажкевич показала фото из выписки из роддома. Также мы рассказывали, что Нацсовет попросил Disney добавить награждение "20 дней в Мариуполе" в международную телеверсию премии "Оскар-2024".

Кривой Рог
Наталия Могилевская
концерт
обстрелы
украинские звезды

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