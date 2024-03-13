Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Тяжелобольная актриса Екатерина Тишкевич рассказала о самочувствии arrow

Тяжелобольная актриса Екатерина Тишкевич рассказала о самочувствии

13 марта 2024 23:18
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Тяжелобольная актриса Екатерина Тишкевич рассказала о самочувствии
Актриса Екатерина Тишкевич. Фото: Instagram/kateryna__tyshkevych
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В прошлом году украинская актриса Екатерина Тишкевич , известная, в частности, по сериалу "Женский врач", три дня находилась в коме. 29-летняя звезда до сих пор продолжает восстанавливать свое здоровье.

В сториз своего Instagram актриса рассказала, какое у нее физическое состояние сейчас.

Читайте также:

Екатерина Тишкевич о своем здоровье

Актриса рассказала, что до сих пор страдает от головной боли. Впрочем, в последнее время Екатерина ощущает небольшую положительную динамику в этой проблеме. Так как уменьшилось количество дней, когда голова болит. Звезда продолжает делать определенные упражнения и посещает специалистов, в частности, психотерапевта.

Тяжелобольная актриса Екатерина Тишкевич рассказала о самочувствии - фото 1
Екатерина Тишкевич рассказала о состоянии своего здоровья. Скриншоты: Instagram/kateryna__tyshkevych

Тишкевич дала некоторые советы, как не впадать в депрессию из-за хронических болезней. Актриса советует не забывать о дисциплине и введении полезных привычек: минимальном спорте и прогулках пешком. Также, отметила Екатерина, не следует бояться просить о поддержке и помощи.

Тяжелобольная актриса Екатерина Тишкевич рассказала о самочувствии - фото 2
Советы от Екатерины Тишкевич. Скриншот: Instagram/kateryna__tyshkevych

О болезни Екатерины Тишкевич

Актриса долго страдала от сильной головной боли, а врачи не могли найти причину такой реакции организма. Они решили, что это "функциональная поломка мозга, биохимия". Впоследствии Екатерину положили в психическую больницу в Одессе. Специалисты назначили ей внутривенный антидепрессант, влияющий на хроническую боль. Впоследствии медики решили, что девушка заболела вирусной инфекцией.

Уже дома Екатерине не становилось лучше, ее снова положили в больницу. Оказалось, что у актрисы сепсис и начали отказывать органы. Звезда внезапно впала в состояние комы. В общем, Тишкевич провела в реанимации десять дней, три из которых в коме. Ее мужу удалось собрать необходимые на лечение 350 тысяч гривен. Впоследствии актрисе стало лучше, но до сих пор Екатерина продолжает реабилитацию.

Напомним, ранее мы писали, планирует ли Екатерина Тишкевич подавать в суд на врачей. Также мы рассказывали, что певица Наталья Могилевская остановила свой концерт в Кривом Роге после ракетного обстрела.

здоровье
соцсети
украинские звезды
Екатерина Тишкевич

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше