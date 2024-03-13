Тяжелобольная актриса Екатерина Тишкевич рассказала о самочувствии

Актриса Екатерина Тишкевич. Фото: Instagram/kateryna__tyshkevych

В прошлом году украинская актриса Екатерина Тишкевич , известная, в частности, по сериалу "Женский врач", три дня находилась в коме. 29-летняя звезда до сих пор продолжает восстанавливать свое здоровье.

В сториз своего Instagram актриса рассказала, какое у нее физическое состояние сейчас.

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Екатерина Тишкевич о своем здоровье

Актриса рассказала, что до сих пор страдает от головной боли. Впрочем, в последнее время Екатерина ощущает небольшую положительную динамику в этой проблеме. Так как уменьшилось количество дней, когда голова болит. Звезда продолжает делать определенные упражнения и посещает специалистов, в частности, психотерапевта.

Екатерина Тишкевич рассказала о состоянии своего здоровья. Скриншоты: Instagram/kateryna__tyshkevych

Тишкевич дала некоторые советы, как не впадать в депрессию из-за хронических болезней. Актриса советует не забывать о дисциплине и введении полезных привычек: минимальном спорте и прогулках пешком. Также, отметила Екатерина, не следует бояться просить о поддержке и помощи.

Советы от Екатерины Тишкевич. Скриншот: Instagram/kateryna__tyshkevych

О болезни Екатерины Тишкевич

Актриса долго страдала от сильной головной боли, а врачи не могли найти причину такой реакции организма. Они решили, что это "функциональная поломка мозга, биохимия". Впоследствии Екатерину положили в психическую больницу в Одессе. Специалисты назначили ей внутривенный антидепрессант, влияющий на хроническую боль. Впоследствии медики решили, что девушка заболела вирусной инфекцией.

Уже дома Екатерине не становилось лучше, ее снова положили в больницу. Оказалось, что у актрисы сепсис и начали отказывать органы. Звезда внезапно впала в состояние комы. В общем, Тишкевич провела в реанимации десять дней, три из которых в коме. Ее мужу удалось собрать необходимые на лечение 350 тысяч гривен. Впоследствии актрисе стало лучше, но до сих пор Екатерина продолжает реабилитацию.

Напомним, ранее мы писали, планирует ли Екатерина Тишкевич подавать в суд на врачей. Также мы рассказывали, что певица Наталья Могилевская остановила свой концерт в Кривом Роге после ракетного обстрела.