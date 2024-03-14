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Відомий український музикант потрапив до лікарні — що відомо про його стан

14 березня 2024 09:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Відомий український музикант потрапив до лікарні — що відомо про його стан
Музикант Олег Фагот Михайлюта. Фото: instagram.com/fahot/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Музикант та фронтмен гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) серйозно захворів. Артист зараз проходить лікування у військовому госпіталі.

Про це артист повідомив на своїй сторінці Instagram.

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A post shared by Oleg Mykhailiuta (@fahot)

Лікарі виявили у музиканта катаральну ангіну з рінофарингітом. Хвороба Фагота доволі серйозна, а тому йому заборонили поки співати та навіть говорити. 

Лікується зараз артист у військовому шпиталі серед побратимів. Фагот зізнається, що серед військових процес відновлення проходить значно легше.

Музикант хоче якнайшвидше одужати та знову працювати на перемогу нашої країни.

"Так виглядає обличчя катаральноі ангіни з рінофарингітом, але коли тебе обстежують у військовому шпиталі і ти дивишся навколо та обіймаєш живих, хоч в не зовсім здорових побратимів, ти усвідомлюєш, що ти геть здоров, і треба просто трошки почистити та налагодити свою зброю, і далі в бій, бо Ненька кличе", — пояснює співак.

Як Фагот потрапив у військо

Олег "Фагот" Михайлюта вступив до сил територіальної оборони ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Під час відпустки артист разом із гуртом "ТНМК" збирає на благодійних концертах кошти на потреби українських військових.

Нагадаємо, раніше Фагот висловився про зірок, які продовжують співати російською. Також відомий музикант розповів про смерть свого побратима на війні.

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хвороба
Фагот
шоу-бізнес
музика
ТНМК
українські зірки

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