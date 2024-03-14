Известный украинский музыкант попал в больницу — что известно о его состоянии
Музыкант и фронтмен группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) серьезно заболел. Артист сейчас проходит лечение в военном госпитале.
Об этом артист сообщил на своей странице Instagram.
Фагот серьезно заболел
Врачи обнаружили у музыканта катаральную ангину с ринофарингитом. Болезнь Фагота довольно серьезная, поэтому ему запретили пока петь и даже говорить.
Лечится сейчас артист в военном госпитале среди побратимов. Фагот признается, что среди военных процесс восстановления проходит гораздо легче.
Музыкант хочет как можно быстрее поправиться и снова работать на победу нашей страны.
"Так выглядит лицо катаральной ангины с ринофарингитом, но когда тебя обследуют в военном госпитале и ты смотришь вокруг и обнимаешь живых, хоть и не совсем здоровых побратимов, ты осознаешь, что ты совсем здоров, и надо просто немножко почистить и наладить своё оружие и дальше в бой, потому что Родина зовет", — объясняет певец.
Как Фагот попал в армию
Олег "Фагот" Михайлюта вступил в силы территориальной обороны ВСУ ещё в начале полномасштабного вторжения РФ. Во время отпуска артист вместе с группой "ТНМК" собирает на благотворительных концертах деньги на нужды украинских военных.
Напомним, раньше Фагот высказался о звездах, которые продолжают петь на русском. Также известный музыкант рассказал о смерти своего побратима на войне.
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