Фагот розповів про смерть побратима під час війни

Музикант Олег Фагот Михайлюта. Фото: instagram.com/fahot/

Фронтмен гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) пригадав про те, із якою болісною втратою зіштовхнувся на початку війні. Росіяни вбили його побратима.

Про це він розповів в інтерв'ю Gazeta.ua.

Читайте також:

Фагот розповів про втрату побратима

На початку повномасштабного вторгнення Росії Олег Михайлюта став на захист нашої країни в складі добровольчого батальйону "Реванш", який брав участь у звільненні Київської області.

Музикант Олег Фагот Михайлюта. Фото: instagram.com/fahot/

Вже в перші дні війни Фагот побачив, як росіяни вбили його побратима. Ще зранку вони снідали за одним столом, а вже ввечері, приїхавши на позиції військових, музикант побачив його закривавлене тіло в окопі.

Артист досі болісно пригадує ті події.

"Ніколи не забуду перші втрати в батальйоні. На Лук'янівці наші пацани зайняли позиції, але ворог почав вибивати. Ми приїхали на місце, в закривавлений окоп. Той момент сильно вразив. Адже — із загиблим я ще зранку снідав, а ввечері його вже не стало", — ділиться Михайлюта.

Музикант розповів, що його розум на той час відмовлявся вірити в те, що в ХХІ столітті одна країна може піти з війною на іншу.

Музикант Олег Фагот Михайлюта/ Фото: instagram.com/fahot/

"І це вбивство відбувається в Києві, у центрі Європи — в сучасному цивілізованому світі", — додає фронтмен гурту "ТНМК".

Нагадаємо, ми писали про те, що Фагот висловився про зірок, які продовжують співати російською. Крім того, соліст "ТНМК" засудив український гурт "5'nizza" за виступи для росіян.