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Фагот розповів про смерть побратима під час війни

7 березня 2024 10:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фагот розповів про смерть побратима під час війни
Музикант Олег Фагот Михайлюта. Фото: instagram.com/fahot/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Фронтмен гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) пригадав про те, із якою болісною втратою зіштовхнувся на початку війні. Росіяни вбили його побратима.

Про це він розповів в інтерв'ю Gazeta.ua.

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Фагот розповів про втрату побратима

На початку повномасштабного вторгнення Росії Олег Михайлюта став на захист нашої країни в складі добровольчого батальйону "Реванш", який брав участь у звільненні Київської області.

Фагот
Музикант Олег Фагот Михайлюта. Фото: instagram.com/fahot/

Вже в перші дні війни Фагот побачив, як росіяни вбили його побратима. Ще зранку вони снідали за одним столом, а вже ввечері, приїхавши на позиції військових, музикант побачив його закривавлене тіло в окопі.

Артист досі болісно пригадує ті події.

"Ніколи не забуду перші втрати в батальйоні. На Лук'янівці наші пацани зайняли позиції, але ворог почав вибивати. Ми приїхали на місце, в закривавлений окоп. Той момент сильно вразив. Адже — із загиблим я ще зранку снідав, а ввечері його вже не стало", — ділиться Михайлюта.

Музикант розповів, що його розум на той час відмовлявся вірити в те, що в ХХІ столітті одна країна може піти з війною на іншу.

Фагот розповів про смерть побратима під час війни - фото 2
Музикант Олег Фагот Михайлюта/ Фото: instagram.com/fahot/

"І це вбивство відбувається в Києві, у центрі Європи — в сучасному цивілізованому світі", — додає фронтмен гурту "ТНМК".

Нагадаємо, ми писали про те, що Фагот висловився про зірок, які продовжують співати російською. Крім того, соліст "ТНМК" засудив український гурт "5'nizza" за виступи для росіян.

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