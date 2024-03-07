Фагот розповів про смерть побратима під час війни
Фронтмен гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) пригадав про те, із якою болісною втратою зіштовхнувся на початку війні. Росіяни вбили його побратима.
Про це він розповів в інтерв'ю Gazeta.ua.
Фагот розповів про втрату побратима
На початку повномасштабного вторгнення Росії Олег Михайлюта став на захист нашої країни в складі добровольчого батальйону "Реванш", який брав участь у звільненні Київської області.
Вже в перші дні війни Фагот побачив, як росіяни вбили його побратима. Ще зранку вони снідали за одним столом, а вже ввечері, приїхавши на позиції військових, музикант побачив його закривавлене тіло в окопі.
Артист досі болісно пригадує ті події.
"Ніколи не забуду перші втрати в батальйоні. На Лук'янівці наші пацани зайняли позиції, але ворог почав вибивати. Ми приїхали на місце, в закривавлений окоп. Той момент сильно вразив. Адже — із загиблим я ще зранку снідав, а ввечері його вже не стало", — ділиться Михайлюта.
Музикант розповів, що його розум на той час відмовлявся вірити в те, що в ХХІ столітті одна країна може піти з війною на іншу.
"І це вбивство відбувається в Києві, у центрі Європи — в сучасному цивілізованому світі", — додає фронтмен гурту "ТНМК".
Нагадаємо, ми писали про те, що Фагот висловився про зірок, які продовжують співати російською. Крім того, соліст "ТНМК" засудив український гурт "5'nizza" за виступи для росіян.
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