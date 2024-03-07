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Фагот рассказал о смерти побратима во время войны

7 марта 2024 10:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фагот рассказал о смерти побратима во время войны
Музыкант Олег Фагот Михайлюта. Фото: instagram.com/fahot/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Фронтмен группы "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) вспомнил о том, с какой болезненной утратой столкнулся в начале войны. Россияне убили его побратима.

Об этом он рассказал в интервью Gazeta.ua .

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В начале полномасштабного вторжения России Олег Михайлюта стал на защиту нашей страны в составе добровольческого батальона "Реванш",  который принимал участие в освобождении Киевской области.

Фагот
Музыкант Олег Фагот Михайлюта. Фото: instagram.com/fahot/

Уже в первые дни войны Фагот увидел, как россияне убили его побратима. Еще утром они завтракали за одним столом, а уже вечером приехав на позиции военных, музыкант увидел его окровавленное тело в окопе.

Артист до сих пор болезненно вспоминает эти события.

"Никогда не забуду первые потери в батальоне. На Лукьяновке наши пацаны заняли позиции, но враг начал выбивать. Мы приехали на место, в окровавленный окоп. Тот момент сильно поразил. Ведь с погибшим я еще утром завтракал, а вечером его уже не стало", — делится Михайлюта.

Музыкант рассказал, что его разум в то время отказывался верить в то, что в XXI веке одна страна может пойти с войной на другую.

Фагот рассказал о смерти собратья во время войны - фото 2
Музыкант Олег Фагот Михайлюта/ Фото: instagram.com/fahot/

"И это убийство происходит в Киеве, в центре Европы - в современном цивилизованном мире", — добавляет фронтмен группы "ТНМК".

Напомним, мы писали о том, что Фагот высказался о звездах, которые продолжают петь на русском. Кроме того, солист "ТНМК" осудил украинскую группу "5'nizza" за выступления для россиян.

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Фагот
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Россия

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