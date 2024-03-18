Зірка "Ліги сміху" офіційно розлучився та показав нову кохану

Комік Фіма Константиновський. Фото: instagram.com/fimakonst

Відомий український комік та зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський поділився подробицями особистого життя. Артист офіційно розлучився з колишньою дружиною Владою.

Про це він повідомив в інтерв'ю kp.ua.

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Артист не живе із Владою ще з 2021 року, однак отримати офіційне розлучення їм вдалося лише зараз.

Комік Фіма Константиновський разом із колишньою дружиною Лізою. Фото: instagram.com/fimakonst

Ведучий розповів, що з колишньою дружиною в нього залишилися дружні відносини та вони підтримували один одного на початку війни.

"Я тільки нещодавно офіційно розлучився. Ми розлучилися з колишньою дружиною восени 2021 року. Залишилися в чудових стосунках, підтримували одне одного, коли почалася повномасштабна війна. Але офіційно розлучилися тиждень тому", — поділився комік.

Зараз серце Константиновського не вільне. Вже майже рік артист має стосунки із дівчиною на ім'я Ліза. Їй вдалося за доволі короткий проміжок часу навіть змінити ведучого.

Артист зізнається, що завдяки новій обраниці почав цінувати щирість у стосунках та став більш романтичним.

"Війна жодним чином не змінила нас, тому що ми з Лізою разом близько року. Думаю, вона змінила мене у плані стосунків. Мені здається, я став добрішим, ніжнішим та романтичнішим. Ти починаєш цінувати моменти, думати, що можна десь і не посваритися. Говорити те, що відчуваєш. Усе має бути чесно та прозоро", — додав актор.

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