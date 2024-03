Ганна Маляр зізналася, як війна вплинула на її шлюб

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: менеджмент проєкту

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про пісню, яка є саундтреком до фільму "Красуня" Roxette — "It Must Have Been Love". Ганна зізналася, що її з чоловіком пов'язують деякі треки колективу, та розповіла, як війна вплинула на їхні стосунки.

Ганна Маляр зробила неочікуване зізнання

Маляр розповіла, що ніколи не говорила, що в підлітковому віці була членом київського клубу фанатів гурту Roxette. У неї в Києві була друга за розмірами колекція, тому що всі знайомі, одноклассники знали про її захоплення і приносили все, що тільки можна було знайти.

"Я збирала свою колекцію з касет і матеріалів про цю групу. Я мріяла потрапити на їхній концерт, і моя мрія одного разу все ж таки збулася. Мені було 30 років, коли я сиділа у першому ряду під час виступу Roxette у Києві. Пам’ятаю свої відчуття тоді, адже в першому ряду зібралися вже дорослі фани цього проєкту. Ми не танцювали, не співали, а просто заворожено дивилися на те, як здійснюється наша мрія", — розповіла Маляр.

За її словами, той концерт став для неї прикладом міцності людини, адже тоді солістка виступала майже дві години, без перерви після того, як їй зробили операцію на мозку.

"Звісно, всі пісні, які зв’язані з побаченнями ми вважаємо своїми. Ми з чоловіком досі разом, але війна не обійшла випробовуваннями нашу родину. Моя робота звісно наклала відбиток на характер. Зараз я не та Аня, на якій одружився мій чоловік. Це дві різні людини", — зазначила вона.

Ексзаступниця міністра додала, що ті люди, які пройшли фронт змінюються, і коли вони побачаться зі своїми рідними, то теж усвідомлять, що це не та людина, з якою вони починали стосунки.

"Тому ми з чоловіком долали певні речі, адже потрібно сприймати людину іншою в тих обставинах, в які вона потрапила", — наголосила Маляр.

