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Зірка серіалу "Жіночий лікар" розповів про померлого друга, в якого відірвався тромб

4 березня 2024 07:17
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Стас Кожушко
Редактор
Зірка серіалу "Жіночий лікар" розповів про померлого друга, в якого відірвався тромб
Актор Андрій Ісаєнко. Фото: Instagram/isaenko_andrii
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Відбулась прем’єра проєкту "Пісня мого життя", ведучою якого стала Катерина Осадча. Одним з гостей першого випуску став актор, зірка серіалу "Жіночий лікар" Андрій Ісаєнко. Він розповів про свого друга дитинства, який пішов з життя. 

Про це повідомив телеканал "1+1", який займається виробництвом  шоу. 

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Андрій Ісаєнко про померлого друга

За словами зіркового уродженця Запоріжжя, його найкращим другом з дитинства був однокласник Андрій Ляшенко. Коли Андрію було 15 років, він переїхав до Києва. Втім друзі не втратили зв’язок.

Коли почалася повномасштабна війна, Ісаєнко був з театром на гастролях у Ризі (Латвія). Після свого 36-річчя Андрій зателефонував акторові.

"Він сказав, що має з усіма важливими для нього людьми поговорити. Ми тоді години дві розмовляли. Зазвичай ми так довго телефоном не говорили, лише при зустрічі. Через приблизно два дні мені написав інший друг, що Андрій помер. У нього відірвався тромб", — згадав Ісаєнко. 

Страшну звістку Андрій отримав о 12 ночі. Через гастролі він не міг приїхати у Запоріжжя на похорон, щоб попрощатися.

Про шоу "Пісня мого життя"

Це українська адаптація найпопулярнішого розважального проєкту Фінляндії Song Of My Life, який збирає частку перегляду в понад 40%. За правилами шоу, зіркові учасники та лідери думок загадують пісні, що асоціюються у них з певним важливим періодом життя, а сучасні українські артисти виконують їх на сцені. Гості та телеглядачі будуть намагатися відгадати, чия історія захована під загаданою піснею. 

Зірки розкажуть ексклюзивні та зворушливі подробиці свого життя, які ніхто ніколи не чув до цього моменту, поділяться болем, радістю, перемогами та падіннями. А кожен глядач зможе знайти підтримку і пригадати пісню, яка стала саундтреком його власного життя.

Нагадаємо, раніше ми писали,  що хореограф Євген Кот та його дружина, танцівниця Наталія Татарінцева, влаштували гендер-вечірку. Також ми розповідали, що робочу версію фільму "Буча" показали у США.

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