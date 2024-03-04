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Звезда сериала "Женский врач" рассказал об умершем друге, у которого оторвался тромб

4 марта 2024 07:17
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Стас Кожушко
Редактор
Звезда сериала "Женский врач" рассказал об умершем друге, у которого оторвался тромб
Актер Андрей Исаенко. Фото: Instagram/isaenko_andrii
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Состоялась премьера проекта "Пісня мого життя", ведущей которого стала Екатерина Осадчая . Одним из гостей первого выпуска стал актер, звезда сериала "Женский врач" Андрей Исаенко. Он рассказал о своем друге детства, ушедшем из жизни.

Об этом сообщил телеканал "1+1", занимающийся производством шоу.

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Андрей Исаенко об умершем друге

По словам звездного уроженца Запорожья, его лучшим другом с детства был одноклассник Андрей Ляшенко. Когда Андрею было 15 лет, он переехал в Киев. Впрочем, друзья не потеряли связь.

Когда началась полномасштабная война, Исаенко был с театром на гастролях в Риге (Латвия). После своего 36-летия Андрей позвонил по телефону актеру.

"Он сказал, что должен со всеми важными для него людьми поговорить. Мы тогда часа два разговаривали. Обычно мы так долго по телефону не говорили, только при встрече. Через примерно два дня мне написал другой друг, что Андрей умер. У него оторвался тромб", — вспомнил Исаенко.

Страшное известие Андрей получил в 12 ночи. Из-за гастролей он не мог приехать в Запорожье на похороны, чтобы попрощаться.

О шоу "Пісня мого життя"

Это украинская адаптация популярного развлекательного проекта Финляндии Song Of My Life, который собирает долю просмотра более чем в 40%. По правилам шоу звездные участники и лидеры мыслей загадывают песни, которые ассоциируются у них с определенным важным периодом жизни, а современные украинские артисты исполняют их на сцене. Гости и телезрители будут пытаться угадать, чья история спрятана под загаданной песней.

Звезды расскажут эксклюзивные и трогательные подробности своей жизни, которые до сих пор никто не слышал, поделятся болью, радостью, победами и падениями. А каждый зритель сможет найти поддержку и вспомнить песню, ставшую саундтреком его собственной жизни.

Напомним, ранее мы писали, что хореограф Евгений Кот и его жена, танцовщица Наталья Татаринцева, устроили гендер-вечеринку. Также мы рассказывали, что рабочую версию фильма "Буча" показали в США.

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