Женя Кот з дружиною влаштували гендер вечірку — кого очікує закохана пара
Женя Кот та його дружина, танцівниця Наталія Татарінцева, влаштували гендер вечірку. У зіркової пари скоро народиться дівчинка.
Пара виклала відео в instagram.
Женя Кот дізнався стать своєї дитини
На святкову вечірку подружжя зібрало чимало близьких друзів та родичів. Майбутня мама Наталія Татарінцева вдяглась у синю сукню і, ймовірно, хотіла хлопчика, Женя Кот — навпаки, був у рожевому костюмі.
Урочисто і з надзвичайним хвилюванням пара дізналась, що в них народиться маленька донечка.
"Привіт, наша дівчинко. Тепер я — тато, а я — мама найчарівнішої квіточки. Ми вже не можемо дочекатись, коли побачимо тебе, наше котенятко", — написали майбутні батьки.
Кот разом з дружиною дуже хотіли цю дитину
Зірковий хореограф Женя Кот та його дружина, танцівниця Наталія Татарінцева, довго планували поповнення в своїй родині — намагались завагітніти протягом 4-х років.
"Нам ставили діагноз — безпліддя. Ми рік працювали з репродуктологом і вже були готові на ЕКО…" — розповідав хореограф.
Зіркова пара не втрачала надію і вирішила, що потрібно відпустити ситуацію. Вони обійнялись і вирішили "зачекати, поки прийде чудо".
"Тим часом кохались, жили наше життя, створювали нові проєкти і були готові до всього, що до нас приходить. А прийшло найочікуваніше в найнеочікуваніший момент, і ми до цього готові", — щасливо розповів Кот.
Раніше Женя Кот знявся у дуже романтичній та навіть інтимній фотосесії разом з коханою.
Також українці дуже емоційно відреагували на вагітність дружини хореографа.
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