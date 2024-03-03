Женя Кот с женой устроили гендер вечеринку — кого ожидает влюбленная пара
Женя Кот и его жена танцовщица Наталья Татаринцева устроили гендер вечеринку. У звездной пары скоро родится девочка.
Пара выложила видео в instagram.
Женя Кот узнал пол своего ребенка
На праздничную вечеринку супруги собрали немало своих близких друзей и родственников. Будущая мама Наталья Татаринцева оделась в синее платье и, вероятно, хотела мальчика, Женя Кот — наоборот, был в розовом костюме.
Торжественно и с чрезвычайным волнением пара узнала, что у них родится маленькая дочь.
"Привет, наша девочка. Теперь я — папа, а я — мама самого очаровательного цветочка. Мы уже не можем дождаться когда увидим тебя, наш котенок", — написали будущие родители.
Кот вместе с женой очень хотели этого ребенка
Звездный хореограф Женя Кот и его жена танцовщица Наталья Татаринцева долго планировали пополнение в своей семье — пытались забеременеть в течение 4-х лет.
"Нам ставили диагноз — бесплодие. Мы год работали с репродуктологом и уже были готовы на ЭКО…" — рассказывал хореограф.
Звездная пара не отчаивалась и решила, что нужно отпустить ситуацию. Они обнялись и решили "подождать, пока придет чудо".
"Между тем любили, жили нашу жизнь, создавали новые проекты и были готовы ко всему, что к нам приходит. А пришло самое ожидаемое в самый неожиданный момент, и мы к этому готовы", — счастливо рассказал Кот.
Ранее Женя Кот снялся в очень романтичной и даже интимной фотосессии вместе с любимой.
Также украинская очень эмоционально отреагировали на беременность жены хореографа.
Читайте Новини.LIVE!