Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Женя Кот с женой устроили гендер вечеринку — кого ожидает влюбленная пара arrow

Женя Кот с женой устроили гендер вечеринку — кого ожидает влюбленная пара

3 марта 2024 20:44
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Женя Кот с женой устроили гендер вечеринку — кого ожидает влюбленная пара
Женя и Наталья Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Женя Кот и его жена танцовщица Наталья Татаринцева устроили гендер вечеринку. У звездной пары скоро родится девочка.

Пара выложила видео в instagram.

Читайте также:

Женя Кот узнал пол своего ребенка

На праздничную вечеринку супруги собрали немало своих близких друзей и родственников. Будущая мама Наталья Татаринцева оделась в синее платье и, вероятно, хотела мальчика, Женя Кот — наоборот, был в розовом костюме. 

Торжественно и с чрезвычайным волнением пара узнала, что у них родится маленькая дочь.

"Привет, наша девочка. Теперь я — папа, а я — мама самого очаровательного цветочка. Мы уже не можем дождаться когда увидим тебя, наш котенок", — написали будущие родители.

Кот вместе с женой очень хотели этого ребенка

Звездный хореограф Женя Кот и его жена танцовщица Наталья Татаринцева долго планировали пополнение в своей семье — пытались забеременеть в течение 4-х лет.

"Нам ставили диагноз — бесплодие. Мы год работали с репродуктологом и уже были готовы на ЭКО…" — рассказывал хореограф.

Звездная пара не отчаивалась и решила, что нужно отпустить ситуацию. Они обнялись и решили "подождать, пока придет чудо".

"Между тем любили, жили нашу жизнь, создавали новые проекты и были готовы ко всему, что к нам приходит. А пришло самое ожидаемое в самый неожиданный момент, и мы к этому готовы", — счастливо рассказал Кот.

Ранее Женя Кот снялся в очень романтичной и даже интимной фотосессии вместе с любимой.

Также украинская очень эмоционально отреагировали на беременность жены хореографа.

Танцы со звездами
гендер
беременность
ребенок
украинские звезды
Женя Кот

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году