Анна Маляр призналась, как война повлияла на ее брак

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. Фото: менеджмент проекта

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала о песне, которая является саундтреком к фильму "Красотка" Roxette — "It Must Have Been Love". Анна призналась, что ее с супругом связывают некоторые треки коллектива, и рассказала, как война повлияла на их отношения.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

Читайте также:

Анна Маляр сделала неожиданное признание

Маляр рассказала, что никогда не говорила, что в подростковом возрасте была членом киевского клуба фанатов группы Roxette. У нее в Киеве была вторая по размерам коллекция, потому что все знакомые, одноклассники знали о ее увлечениях и приносили все, что только можно было найти.

"Я собирала свою коллекцию из кассет и материалов об этой группе. Я мечтала попасть на их концерт, и моя мечта однажды все же сбылась. Мне было 30 лет, когда я сидела в первом ряду во время выступления Roxette в Киеве. Помню свои ощущения тогда, ведь в первом ряду собрались взрослые фаны этого проекта. Мы не танцевали, не пели, а просто завороженно смотрели на то, как исполняется наша мечта", — рассказала Маляр.

По ее словам, тот концерт стал для нее примером крепости человека, ведь тогда солистка выступала почти два часа, без перерыва после того, как ему сделали операцию на мозге.

"Конечно, все песни, связанные с свиданиями, мы считаем своими. Мы с супругом до сих пор вместе, но война не обошла испытаниями нашу семью. Моя работа, конечно, наложила отпечаток на характер. Сейчас я не та Аня, на которой женился мой супруг. Это два разных человека", — отметила она.

Экс-заместитель министра добавила, что прошедшие фронт меняются, и когда они увидятся со своими родными, то тоже осознают, что это не тот человек, с которым они начинали отношения.

"Поэтому мы с супругом преодолевали определенные вещи, ведь нужно воспринимать человека другим в тех обстоятельствах, в которые он попал", — подчеркнула Маляр.

Напомним, ранее рэпер Потап посвятил песню самому родному человеку. А шоумену Владимиру Остапчуку предрекли проблемы в отношениях.