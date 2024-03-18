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Звезда "Лиги смеха" официально развелся и показал новую любимую

18 марта 2024 14:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Звезда "Лиги смеха" официально развелся и показал новую любимую
Комик Фима Константиновский. Фото: instagram.com/fimakonst
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский комик и звезда шоу "Лига смеха" Фима Константиновский поделился подробностями личной жизни. Артист официально расстался с бывшей супругой Владой.

Об этом он сообщил в интервью kp.ua.

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Артист не живет с Владой еще с 2021 года, однако получить официальный развод им удалось только сейчас.

Звезда "Лиги смеха" официально развелся и показал новую любимую - фото 1
Комик Фима Константиновский вместе с бывшей женой Лизой. Фото: instagram.com/fimakonst

Ведущий рассказал, что с бывшей женой у него остались дружеские отношения и они поддерживали друг друга в начале войны.

"Я только недавно официально развелся. Мы расстались с бывшей женой осенью 2021 года. Остались в прекрасных отношениях, поддерживали друг друга, когда началась полномасштабная война. Но официально развелись неделю назад", — поделился комик.

Сейчас сердце Константиновского не свободно. Уже почти год у артиста отношения с девушкой по имени Лиза. Ей удалось за достаточно короткий промежуток времени даже сменить ведущего.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LISA (@lizanechyporenko)

Артист признается, что благодаря новой избраннице начал ценить искренность в отношениях и стал более романтичным.

"Война никоим образом не изменила нас, потому что мы с Лизой вместе около года. Думаю, она изменила меня в плане отношений. Мне кажется, я стал добрее, нежнее и романтичнее. Ты начинаешь ценить моменты, думать, что можно где-то и не поссориться. Говорить то, что чувствуешь. Все должно быть честно и прозрачно", — добавил актер.

Напомним, мы ранее писали, что актриса Натали Портман развелась после 11 лет брака. Также, экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, как война повлияла на ее брак.

война
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