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Наталі Портман розлучилася після 11 років шлюбу

9 березня 2024 09:05
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наталі Портман розлучилася після 11 років шлюбу
Актокра Наталі Портман. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американська акторка Наталі Портман розлучилася зі своїм чоловіком, хореографом Бенджаміном Мільп'є після 11 років шлюбу. Представник Портман розповів виданню, що актриса подала на розлучення ще в липні минулого року — через місяць після того, як стало відомо, що Бенджамін їй зраджує. А у лютому шлюборозлучний процес офіційно завершився.

Про це пише People.

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Портман знаходить радість у друзях

Джерело з оточення пари розповіло, що Портман врятували друзі, які "згуртувалися навколо неї і допомогли їй пережити найгірший час".

 

"Минулий рік був дуже важким і болючим для Наталі, але вона вийшла з цієї ситуації сильнішою особистістю і тепер знаходить радість у своїй родині, друзях та роботі", — поділився інсайдер.

Він додав, що відколи вибухнув скандал, Бенджамін і Наталі були сфокусовані на тому, щоб м'яко донести до дітей стан справ у сім'ї, що змінився.

"Її головним пріоритетом було забезпечити її дітям плавний перехід. Вона і Бен дуже люблять своїх дітей і обоє зосереджені на тому, щоб продовжувати разом їх виховувати та бути для них найкращими батьками. Це найважливіше", — говорить джерело.

 

Незважаючи на скандальний розрив, пара зуміла пропрацювати разом складні моменти, щоб дійти "нової норми".

Наталі та Бенджамін одружилися у 2012 році, у них двоє спільних дітей — син Алеф та дочка Амалія. У червні минулого року стало відомо про те, що Мільп'є змінив Портман із 25-річною екоактивісткою Каміль Етьєн. Незабаром після того, як фото з їхніми поцілунками облетіли всі ЗМІ, Наталі зняли під час сімейної прогулянки в парку. Пізніше в пресі писали, що Бенджамін усіма способами намагався врятувати стосунки з дружиною і вимолити у неї прощення. Портман перестала носити обручку і з'являтися разом із Бенджаміном на світських заходах.

Нагадаємо, Наталі Портман прийшла на кінопремію. А колишня дружина Г'ю Джекмана розповіла, як почувається після розлучення.

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