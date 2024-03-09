Наталі Портман розлучилася після 11 років шлюбу
Американська акторка Наталі Портман розлучилася зі своїм чоловіком, хореографом Бенджаміном Мільп'є після 11 років шлюбу. Представник Портман розповів виданню, що актриса подала на розлучення ще в липні минулого року — через місяць після того, як стало відомо, що Бенджамін їй зраджує. А у лютому шлюборозлучний процес офіційно завершився.
Про це пише People.
Портман знаходить радість у друзях
Джерело з оточення пари розповіло, що Портман врятували друзі, які "згуртувалися навколо неї і допомогли їй пережити найгірший час".
"Минулий рік був дуже важким і болючим для Наталі, але вона вийшла з цієї ситуації сильнішою особистістю і тепер знаходить радість у своїй родині, друзях та роботі", — поділився інсайдер.
Він додав, що відколи вибухнув скандал, Бенджамін і Наталі були сфокусовані на тому, щоб м'яко донести до дітей стан справ у сім'ї, що змінився.
"Її головним пріоритетом було забезпечити її дітям плавний перехід. Вона і Бен дуже люблять своїх дітей і обоє зосереджені на тому, щоб продовжувати разом їх виховувати та бути для них найкращими батьками. Це найважливіше", — говорить джерело.
Незважаючи на скандальний розрив, пара зуміла пропрацювати разом складні моменти, щоб дійти "нової норми".
Наталі та Бенджамін одружилися у 2012 році, у них двоє спільних дітей — син Алеф та дочка Амалія. У червні минулого року стало відомо про те, що Мільп'є змінив Портман із 25-річною екоактивісткою Каміль Етьєн. Незабаром після того, як фото з їхніми поцілунками облетіли всі ЗМІ, Наталі зняли під час сімейної прогулянки в парку. Пізніше в пресі писали, що Бенджамін усіма способами намагався врятувати стосунки з дружиною і вимолити у неї прощення. Портман перестала носити обручку і з'являтися разом із Бенджаміном на світських заходах.
Нагадаємо, Наталі Портман прийшла на кінопремію. А колишня дружина Г'ю Джекмана розповіла, як почувається після розлучення.
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