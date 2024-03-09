Натали Портман развелась после 11 лет брака
Американская актриса Натали Портман рассталась со своим супругом, хореографом Бенджамином Мильпье после 11 лет брака. Представитель Портман рассказал, что актриса подала на развод еще в июле прошлого года — через месяц после того, как стало известно, что Бенджамин ей изменяет. А в феврале бракоразводный процесс официально завершился.
Об этом пишет People.
Портман обретает радость в друзьях
Источник из окружения пары рассказал, что Портман спасли друзья, которые "сплотились вокруг нее и помогли ей пережить самое плохое время".
"Прошлый год был очень тяжелым и болезненным для Натали, но она вышла из этой ситуации более сильной личностью и теперь обретает радость в своей семье, друзьях и работе", — поделился инсайдер.
Он добавил, что с тех пор как разразился скандал, Бенджамин и Натали были сфокусированы на том, чтобы мягко донести до детей состояние дел в изменившейся семье.
"Ее главным приоритетом было обеспечить ее детям плавный переход. Она и Бен очень любят своих детей и оба сосредоточены на том, чтобы продолжать вместе их воспитывать и быть для них лучшими родителями. Это самое важное", — говорит источник.
Несмотря на скандальный разрыв, пара сумела проработать вместе сложные моменты, чтобы прийти к "новой норме".
Натали и Бенджамин поженились в 2012 году, у них двое общих детей — сын Алеф и дочь Амалия. В июне прошлого года стало известно о том, что Мильпье изменил Портман с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен. Вскоре после того, как фото с их поцелуями облетели все СМИ, Натали была заснята во время семейной прогулки в парке. Позже в печати писали, что Бенджамин всеми способами пытался спасти отношения с супругой и вымолить у нее прощение. Портман перестала носить обручальное кольцо и появляться вместе с Бенджамином на светских мероприятиях.
Напомним, Наталье Портман пришла на кинопремию. А бывшая супруга Хью Джекмана рассказала, как себя чувствует после развода.
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