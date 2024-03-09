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Натали Портман развелась после 11 лет брака

9 марта 2024 09:05
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Оля Мазур
Редактор
Натали Портман развелась после 11 лет брака
Актокра Натали Портман. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американская актриса Натали Портман рассталась со своим супругом, хореографом Бенджамином Мильпье после 11 лет брака. Представитель Портман рассказал, что актриса подала на развод еще в июле прошлого года — через месяц после того, как стало известно, что Бенджамин ей изменяет. А в феврале бракоразводный процесс официально завершился.

Об этом пишет People.

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Портман обретает радость в друзьях

Источник из окружения пары рассказал, что Портман спасли друзья, которые "сплотились вокруг нее и помогли ей пережить самое плохое время".

 

"Прошлый год был очень тяжелым и болезненным для Натали, но она вышла из этой ситуации более сильной личностью и теперь обретает радость в своей семье, друзьях и работе", — поделился инсайдер.

Он добавил, что с тех пор как разразился скандал, Бенджамин и Натали были сфокусированы на том, чтобы мягко донести до детей состояние дел в изменившейся семье.

"Ее главным приоритетом было обеспечить ее детям плавный переход. Она и Бен очень любят своих детей и оба сосредоточены на том, чтобы продолжать вместе их воспитывать и быть для них лучшими родителями. Это самое важное", — говорит источник.

 

Несмотря на скандальный разрыв, пара сумела проработать вместе сложные моменты, чтобы прийти к "новой норме".

Натали и Бенджамин поженились в 2012 году, у них двое общих детей — сын Алеф и дочь Амалия. В июне прошлого года стало известно о том, что Мильпье изменил Портман с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен. Вскоре после того, как фото с их поцелуями облетели все СМИ, Натали была заснята во время семейной прогулки в парке. Позже в печати писали, что Бенджамин всеми способами пытался спасти отношения с супругой и вымолить у нее прощение. Портман перестала носить обручальное кольцо и появляться вместе с Бенджамином на светских мероприятиях.

Напомним, Наталье Портман пришла на кинопремию. А бывшая супруга Хью Джекмана рассказала, как себя чувствует после развода.

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