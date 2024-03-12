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Зірка культового серіалу "Клон" вразила фотосесією у стилі ню

12 березня 2024 10:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірка культового серіалу "Клон" вразила фотосесією у стилі ню
Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Зірка культового серіалу "Клон" бразильська акторка Джованна Антонеллі опублікувала сміливу фотосесію. На знімках актриса, якій у березні виповниться 48 років, постала повністю оголеною.

Фото Джованна показала у соціальних мережах.

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На фото Антонелла позує без одягу, прикривши пікантні місця довгими локанами та тінню. На зйомку, зважаючи на все, її надихнула картина художника Сандро Боттічеллі "Народження Венери".

 

Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

 

Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

 

Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

 

Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

 

Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

 

Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

 

Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

 

Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
Картина Боттічеллі "Народження Венери". Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

"Репетиція відродження! Це було наше натхнення! Жінка Відродження танцювала між мазками мужності і нотками мудрості. Дух епохи Відродження, гармонізований із сучасністю, що спрямовує жінок долати століття з тією ж пристрастю до самовідкриття та розширення прав і можливостей. Сьогодні ми вирушаємо в подорож, дві різні епохи жіночої сили. Від епохи Відродження до теперішнього часу, з унікальною сутністю жінки, та її мандрівкою у часі", — підписала фото Джованна Антонелла.

 

Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

 

Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
Акторка Джованна Антонеллі. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Актриса і раніше радувала фанатів фотосесіями у стилі "ню".

Нещодавно стало відомо про смерть іншої зірки серіалу "Клон" — Жандіри Мартіні. Вона зіграла Зорайді — помічницю головної героїні Жаді, яка багато в чому замінила їй матір.

"Клон" — бразильський мелодраматичний телесеріал виробництва телекомпанії "Globo", показ якого відбувся з 2001 по 2002 рік. Всього вийшло 250 серій. Вперше в телесеріалі виробництва Бразилії детально показаний спосіб життя мусульман. Також вперше в історії бразильського телесеріалу порушено тему клонування.

Нагадаємо, американьска зірка Кім Кардаш'ян опублікувала серію відвертих знімків. А американська акторка Леа Сейду вразила стильною фотосесією для журналу. 

серіал
закордонні зірки
акторка
"Клон"

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