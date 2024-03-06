Дівчина Бонда Леа Сейду знялась у стильній фотосесії для Harper's Bazaar

Акторка Леа Сейду. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Леа Сейду з'явилася на обкладинці квітневого номера журналу Harper's Bazaar. Красувня висловилася про те, як важко старіти актрисам у Голлівуді: їхня зовнішність перетворюється на товар, і вони, на думку Сейду, втрачають волю.

Про це пише Harper's Bazaar.

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За словами 38-річної Леа, у Європі все набагато простіше. Також зірка торкнулася питання ейджизму.

Акторка Леа Сейду. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Леа Сейду. Фото: Harper's Bazaar

"Мене не влаштовує той факт, що потрібно відповідати всім вимогам. Бути жінкою на екрані в Європі набагато простіше. Індустрія в Америці...Я вважаю, що вона дуже сувора стосовно жінок. Жінкам важко старіти. Я не хочу боятися виявитися небажаною або втратити контракти. В Америці все це — економіка, а коли йдеться про заробляння грошей, ви втрачаєте свободу", — ділиться Леа.

Акторка Леа Сейду. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Леа Сейду. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Леа Сейду. Фото: Harper's Bazaar

Один із останніх проектів, у якому з'явилася актриса, — друга частина фільму "Дюна" Дені Вільнева, де вона зіграла разом із Тімоті Шаламе, Зендаєм, Флоренс П'ю, Остіном Батлером та Анею Тейлор-Джою.

"Я дуже задоволена ролями, які я отримую. Але, на мій погляд, у голлівудському кіно важко доводиться людині, яка не є повністю американцем", — зазначила Леа.

Вона наголосила, що акторська діяльність є для неї не надто комфортною.

"Це не дуже приємно, але я маю сказати, що все це змушує мене відчувати себе живою. Я використовую свій страх і перетворюю його на щось відчутне. А слава при цьому не є чимось, що постійно присутнє в моєму житті". Іноді я дуже дивуюся, що на мене дивляться на вулиці, а потім така: "О, так, я ж зірка". Але, з іншого боку, не так часто на мене дивляться. Я спокійно можу їздити поїздом або автобусом", — говорить акторка.

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