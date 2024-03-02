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Эмили Ратаковски ошеломила выходом в платье-сетке на голое тело

2 марта 2024 13:03
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Эмили Ратаковские ошеломила выходом в платье-сетке на голое тело
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Эмили Ратаковски прилетела в Париж, где сейчас проходит Неделя моды. Модель опубликовала несколько фотографий, сделанных в отеле. На них звезда предстала в золотистом платье-сетке в стиле 1920-х марки Bode.

Об этом идет речь в Instagram звезды.

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Ратаковски нередко выбирает для светских мероприятий и фотосессий смелые образы. Недавно модель снялась на обложке британского Glamour и рассказала, как изменилось отношение к феминизму. Она вспомнила известный музыкальный клип Blurred Lines, в котором снималась топлесс. Тогда, в 20 лет, ей казалось, что решение раздеться "расширяет возможности". Теперь она поняла, что это решение было неверным, поскольку каждая женщина, пришедшая к успеху благодаря своей внешности, действительно обязана этим мужчинам, чье желание дало им такие возможности.

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Недавно было объявлено, что Эмили вернется в актерское мастерство и ведет "последние переговоры", чтобы присоединиться к актерскому составу Too Much.

Она сыграет бывшую девушку Феликса Вилла Шарпа, вступившую в новые отношения с американской экспаткой Джессикой, которую играет Меган Столтер. Десятисерийное шоу является последней идеей звезды "Девочек" Лены Данхэм и рассказывает о Джессике (Меган), переживающей разрыв отношений, которые, как она думала, будут продолжаться вечно.

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Последним актерским проектом Эмили было музыкальное видео Тревиса Скотта "Я знаю?" в 2024 году и американская скетч-комедия History Of The World, Part II.

Звезда приобрела популярность в 2013 году, когда снялась в скандальном клипе Робина Тика и Фаррелла Уильямса Blurred Lines.

С 2018 по 2022 год она была замужем за актером и продюсером Себастьяном Бер-МакКлардом, у них есть двухлетний сын Слай.

Напомним, Наоми Кэмпбелл поразила роскошным выходом на Неделе моды.

Ранее Дженнифер Лопес поделилась смелым образом в розовом корсете.

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