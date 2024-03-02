Емілі Ратаковські приголомшила виходом у сукні-сітці на голе тіло

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські прилетіла до Парижа, де зараз триває Тиждень моди. Модель опублікувала кілька фото, зроблених в готелі. На них зірка постала у золотистій сукні-сітці у стилі 1920-х марки Bode.

Про це йдеться в Instagram зірки.

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Ратаковські нерідко вибирає для світських заходів та фотосесій сміливі образи. Нещодавно модель знялася на обкладинці британського Glamour та розповіла, як змінилося її ставлення до фемінізму. Вона згадала відомий музичний кліп Blurred Lines, у якому знімалася топлес. Тоді, у 20 років, їй здавалося, що рішення роздягтися "розширює можливості". Тепер вона зрозуміла, що це рішення було невірним, оскільки кожна жінка, яка прийшла до успіху завдяки своїй зовнішності, насправді завдячує цим чоловікам, чиє бажання дало їм такі можливості.

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Нещодавно було оголошено, що Емілі повернеться до акторської майстерності та веде "останні переговори", щоб приєднатися до акторського складу Too Much.

Вона зіграє колишню дівчину Фелікса Вілла Шарпа, яка вступила в нові стосунки з американською експаткою Джесікою, яку грає Меган Столтер. Десятисерійне шоу є останньою ідеєю зірки "Дівчат" Лени Данхем і розповідає про Джесіку (Меган), яка переживає розрив стосунків, які, як вона думала, триватимуть вічно.

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Останнім акторським проєктом Емілі було музичне відео Тревіса Скотта "Я знаю?" у 2024 році та американська скетч-комедія History Of The World, Part II.

Зірка здобула популярність у 2013 році, коли знялася в скандальному кліпі Робіна Тіка та Фаррелла Вільямса Blurred Lines.

З 2018 по 2022 рік вона була одружена з актором і продюсером Себастьяном Бер-МакКлардом, і у них є дворічний син Слай.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вразила розкішним виходом на Тижні моди.

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