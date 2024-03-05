Знову янгол — Гайді Клум приголомшила розкішною фотосесією у сукні українського бренду

Модель Гайді Клум у сукні українського бренду. Фото: instagram.com/heidiklum/

Німецька модель Гайді Клум продемонструвала струнку фігуру, позуючи на обкладинці журналу. Красуня, яку знають, як одну з найвідоміших янголів бренду білизни, вразила ніжними фото у вбранні від українських дизайнерів.

Про це пише Glamour Germany.

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50-річна супермодель відверто розповіла про ейджизм і те, як вона намагається жити сьогоденням для березневого випуску журналу. Гайді приміряла для одного з кадрів сукню Bevza у молочному кольорі. А для головної обкладинки вбралася у максі від іншого українського бренду — Elenareva.

Модель Гайді Клум у сукні українського бренду. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум у сукні українського бренду. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

У розмові з Glamour німецька модель розповіла про зміни зору, але зізналася, що просто "приймає це".

"Добре те, що мій зір стає все гіршим і гіршим, і я більше не можу все бачити так чітко. Я просто приймаю це — ви все одно нічого не можете з цим зробити. Чи варто ламати голову? Це те, що є", — переконана красуня.

Гайді додала, що живе, не шкодуючи, коли згадувала про свою 30-річну кар’єру моделі.

"Ні, я ні про що не шкодую. Мені дуже пощастило. Часто вам просто потрібно зустріти потрібних людей у потрібний час", — переконана зірка.

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Раніше вона розповіла Today про змішану сім’ю, зізнавшись, що не планувала виховувати своїх дітей з вітчимом.

"Очевидно, що коли ти одружуєшся і маєш дітей, ти сподіваєшся, що це триватиме вічно. Коли я сказала "так", я мала на увазі "так" назавжди. На жаль, це не сталося", — говорить модель.

Гайді, незважаючи на розлучення, віддана роботі, спрямованій на благополуччя своїх дітей.

"Ви намагаєтесь зробити все можливе, щоб ваші діти були якомога щасливішими, щоб вони були якомога більш приземленими та улюбленими", — сказала вона.

Вона продовжила, що намагалася підтримувати здорові стосунки з кожним членом своєї змішаної родини, кажучи: "Поки всі щасливі, я щаслива".

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Після розлучення зі співаком Сілом Гайді побралася з 34-річним німцем Томом Каулітцем у 2019 році.

Нагадаємо, раніше співачка Дженніфер Лопес вразила фізичною формою у спокусливій білизні. А модель Наомі Кемпбелл вийшла на модному показі легендарного бренду.