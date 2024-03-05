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Снова ангел — Хайди Клум ошеломила роскошной фотосессией в платье украинского бренда

5 марта 2024 09:54
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Снова ангел — Гайди Клум ошеломила роскошной фотосессией в платье украинского бренда
Модель Хайди Клум в платье украинского бренда. Фото: instagram.com/heidiklum/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Немецкая модель Хайди Клум продемонстрировала стройную фигуру, позируя на обложке журнала. Красавица, которую знают как одну из самых известных ангелов бренда белья, поразила нежными фото в наряде от украинских дизайнеров.

Об этом пишет Glamour Germany.

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50-летняя супермодель откровенно рассказала об эйджизме и том, как она пытается жить настоящим для мартовского выпуска журнала. Хайди примеряла для одного из кадров платье Bevza в молочном цвете. А для главной обложки оделась в макси от другого украинского бренда — Elenareva.

 

Модель Хайди Клум в платье украинского бренда. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум в платье украинского бренда. Фото: instagram.com/heidiklum/

 

Модель Хайди Клум в платье украинского бренда. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум в платье украинского бренда. Фото: instagram.com/heidiklum/

 

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

 

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

 

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

В разговоре с Glamour немецкая модель рассказала об изменениях в зрении, и призналась, что просто "принимает это".

"Хорошо то, что мое зрение становится все хуже и хуже, и я больше не могу все видеть так четко. Я просто принимаю это — вы все равно ничего не можете с этим поделать. Стоит ломать голову? Это то, что есть", — убеждена красавица.

Хайди добавила, что живет, не жалея, когда упоминала о своей 30-летней карьере модели.

"Нет, я ни о чем не жалею. Мне очень повезло. Часто вам просто нужно встретить нужных людей в нужное время", — убеждена звезда.

 

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

 

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Ранее она рассказала Today о смешанной семье, признавшись, что не планировала воспитывать своих детей с отчимом.

"Очевидно, что когда ты женишься и имеешь детей, ты надеешься, что это будет продолжаться вечно. Когда я сказала "да", я имела в виду "да" навсегда. К сожалению, это не так", — говорит модель.

Хайди, несмотря на развод, отдана работе, направленной на благополучие своих детей.

"Вы пытаетесь сделать все возможное, чтобы ваши дети были как можно счастливее, чтобы они были как можно более приземленными и любимыми", — сказала она.

Она продолжила, что пыталась поддерживать здоровые отношения с каждым членом своей смешанной семьи, говоря: "До того момента пока все счастливы, я счастлива".

 

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

После развода с певцом Силом Хайди обручилась с 34-летним немцем Томом Каулитцем в 2019 году.

Напомним, ранее певица Дженнифер Лопес поразила физической формой в соблазнительном белье. А модель Наоми Кэмпбелл вышла на модном показе легендарного бренда.

украинцы
мода
Хайди Клум
модель

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