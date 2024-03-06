Девушка Бонда Леа Сейду снялась в стильной фотосессии для Harper's Bazaar

Актриса Леа Сейду. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Леа Сейда появилась на обложке апрельского номера журнала Harper's Bazaar. Красавица высказалась о том, как тяжело стареть актрисам в Голливуде: их внешность превращается в товар, и они, по мнению Сейду, теряют свободу.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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По словам 38-летней Леа, в Европе все гораздо проще. Также звезда затронула вопрос эйджизма.

Актриса Леа Сейду. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Леа Сейду. Фото: Harper's Bazaar

"Меня не устраивает тот факт, что нужно отвечать всем требованиям. Быть женщиной на экране в Европе намного проще. Индустрия в Америке...Я считаю, что она очень строга по отношению к женщинам. Женщинам тяжело стареть. Я не хочу бояться оказаться невостребованной или потерять контракты. В Америке все это — экономика, а когда речь идет о зарабатывании денег, вы теряете свободу", — делится Леа.

Актриса Леа Сейду. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Леа Сейду. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Леа Сейду. Фото: Harper's Bazaar

Один из последних проектов, в котором появилась актриса, — вторая часть фильма "Дюна" Дэнни Вильнева, где она сыграла вместе с Тимоти Шаламе, Зендаей, Флоренс Пью, Остином Батлером и Аней Тейлор-Джой.

"Я очень довольна ролями, которые я получаю. Но, на мой взгляд, в голливудском кино тяжело приходится человеку, который не является полностью американцем", — отметила Леа.

Она подчеркнула, что актерская деятельность для нее не слишком комфортна.

"Это не очень приятно, но я должна сказать, что все это заставляет меня чувствовать себя живой. Я использую свой страх и превращаю его в что-то ощутимое. А слава при этом не есть что-то, постоянно присутствующее в моей жизни. Иногда я очень удивляюсь, что на меня смотрят на улице, а потом такая: "О да, я же звезда". Но с другой стороны, не так часто на меня смотрят. Я спокойно могу ездить на поезде или автобусе", — говорит актриса.

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