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Справжній подарунок — Санта Дімопулос приголомшила оголеною фотосесією у душі

9 березня 2024 11:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Справжній подарунок — Санта Дімопулос приголомшила оголеною фотосесію у душі
Бізнесвумен Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Українська блогерка Санта Дімопулос порадувала шанувальників відвертими знімками. Зірка опублікувала серію фото, на яких повністю оголеною позує в душі.

Фото Санта показала у своїх соціальних мережах.

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Відверта фотосесія Санти Дімопулос

Зірка поділилася власними роздумами. Колишня співачка сказала,, що жінки поєднують у собі унікальні сильні риси, які змінюють світ на краще.

"Бути жінкою — справжнє мистецтво. Це вміння поєднувати в собі силу й ніжність, мудрість і красу, впевненість та чуйність. Жінки мають унікальну здатність надихати, творити, спостерігати, любити і долати будь-які перешкоди. Наша сила не у фізичній силі, а у стійкості духу, у великодушності та здатності робити цей світ кращим", — прокоментувала Дімопулос.

 

Бізнесвуман Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бізнесвуман Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Бізнесвуман Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бізнесвуман Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Бізнесвуман Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бізнесвуман Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Бізнесвуман Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бізнесвуман Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

За словами блогерки, кожна гідна всього найкращого. Дімопулос закликала знайти свою цінність, любити себе в будь-якому стані: радісною, коли плачете, одягнену, роздягнену, злу, смішну, засмучену, натхненну, з чоловіком і без. І ніколи не погоджуйтесь на менше.

"Бути жінкою — це справжній подарунок Всесвіту: бути жіночною і одночасно успішною, мати можливість народжувати нове життя, любити від щирого серця і обирати свій шлях, і свою автентичність. Нехай ваше життя буде сповнене любові до себе", — переконує артистка.

 

Бізнесвуман Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Бізнесвуман Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Нещодавно зірка розповіла, як підвищити самооцінку. Про це, за її словами, вона може книгу писати.

"Багато методів і кожному підійде щось своє. Я не думаю, я знаю і на собі випробувано сотні разів — чоловіки це відчувають 100 відсотків! У мене на цю тему такі історії, що в них складно повірити, одне треба прийняти точно: все що з нами відбувається, все що у нас є, все що нам не подобається — те що ми самі притягнули до себе, те на що ми заслуговуємо, те що потрібно саме нам прожити. Від внутрішнього стану, знання себе залежить все наше життя", — порадила Дімопулос.

Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась для модного журналу. А Санта Дімопулс показала струнке тіло на балі.

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