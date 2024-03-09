Настоящий подарок — Санта Димопулос потрясла обнаженной фотосессию в душе

Бизнесвумен Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Украинская блогер Санта Димопулос порадовала поклонников откровенными снимками. Звезда опубликовала серию фото, на которых полностью обнаженной позирует в душе.

Фото Санта показала в своих социальных сетях.

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Звезда поделилась своими размышлениями. Бывшая певица сказала, что женщины сочетают в себе уникальные сильные черты, изменяющие мир к лучшему.

"Быть женщиной — настоящее искусство. Это умение сочетать в себе силу и нежность, мудрость и красоту, уверенность и отзывчивость. Женщины обладают уникальной способностью вдохновлять, творить, наблюдать, любить и преодолевать любые препятствия. Наша сила не в физической силе, а в стойкости духа, в великодушии и способности делать этот мир лучше", — прокомментировала Димопулос.

Бизнесвумен Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бизнесвумен Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бизнесвумен Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бизнесвумен Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

По словам блогера, каждая достойна всего лучшего. Димопулос призвала найти свою ценность, любить себя в любом состоянии: радостной, когда плачете, одетую, раздетую, злую, смешную, расстроенную, вдохновенную, с мужчиной и без. И никогда не соглашайтесь на меньшее.

"Быть женщиной — это настоящий подарок Вселенной: быть женственной и одновременно успешной, иметь возможность рожать новую жизнь, любить от всего сердца и выбирать свой путь, и свою подлинность. Пусть ваша жизнь будет исполнена любви к себе", — убеждает артистка.

Бизнесвумен Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Недавно звезда рассказала, как повысить самооценку. Об этом, по ее словам, она может писать книгу.

"Много методов и каждому подойдет что-то свое. Я не думаю, я знаю и на себе опробовано сотни раз — мужчины это чувствуют 100 процентов! У меня на эту тему такие истории, что в них сложно поверить, одно надо принять точно: все что с нами происходит, все что у нас есть, все что нам не нравится — то что мы сами привлекли к себе, то чего мы заслуживаем, то что нужно именно нам прожить. От внутреннего состояния, знание себя зависит всю нашу жизнь", — посоветовала Димопулос.

Напомним, невеста Ди Каприо снялась для модного журнала. А Санта Димопулс показала стройное тело на Бали.