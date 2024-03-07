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Кім Кардаш'ян у хутрі на голе тіло вразила фотосесією у розкішних інтер'єрах

7 березня 2024 13:39
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кім Кардаш'ян у хутрі на голе тіло вразила фотосесією у розкішних інтер'єрах
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян продемонструвала новий відвертий образ. Цього разу знаменитість позувала у хутрі в дорогому готелі.

Фото Кім показала у своїй соціальній мережі.

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Кардаш’ян знову приміряла вбрання скандального бренду

Кім випромінювала розкіш у пальто Balenciaga від кутюр із анімалістичним принтом під час поїздки в Париж. Вона завітала у Costes, елітний готель, розташований за два кроки від Вандомської площі.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім також давно співпрацює з Домом моди, часто демонструючи його вбрання. Зірка знову стала обличчям бренду цього січня. Це сталося після того, як селебрітіз були обурені минулого літа, коли Balenciaga розкритикували за неоднозначну рекламну кампанію за участю дітей. До речі, під фото фоловери пригадали Кім скандальну репутацію бренду, і звинуватили у підтримці неприпустимих дій з боку марки.

Кім Кардаш'ян довго співпрацювала з брендом до того, як у 2022 році модний будинок опинився у центрі великого скандалу.
Після скандалу бренд Balenciaga та його креативний директор Демна Гвасалія принесли публічні вибачення.

Нагадаємо, раніше Кеті Перрі вразила сміливою появою на музичній премії. А Шакіра в образі русалки засвітила струнку фігуру. 

скандал
Кім Кардашян
закордонні зірки
зірки

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