Ким Кардашьян в меху на голое тело поразила фотосессией в роскошных интерьерах

Ким Кардашьян в шубе на голое тело поразила фотосессией в роскошных интерьерах
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продемонстрировала новый откровенный образ. На этот раз знаменитость позировала в шубе в дорогой гостинице.
Фото Ким показала в своей социальной сети.
Кардашьян снова примерила наряды скандального бренда
Ким излучала роскошь в пальто Balenciaga от кутюр с анималистическим принтом во время поездки в Париж. Она посетила Costes, элитный отель, расположенный в двух шагах от Вандомской площади.
Ким также давно сотрудничает с Домом моды, часто демонстрируя его наряды. Звезда снова стала лицом бренда в январе. Это произошло после того, как селебритиз были возмущены прошлым летом, когда Balenciaga подвергли критике за неоднозначную рекламную кампанию с участием детей. Кстати, под фото фолловеры вспомнили Ким скандальную репутацию бренда и обвинили в поддержке недопустимых действий со стороны марки.
Ким Кардашьян долго сотрудничала с брендом до того, как в 2022 году модный дом оказался в центре большого скандала.
После скандала бренд Balenciaga и его креативный директор Демна Гвасалия принесли публичные извинения.
Напомним, ранее Кэти Перри поразила смелым появлением на музыкальной премии. А Шакира в образе русалки засветила стройную фигуру.
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