Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Ким Кардашьян в шубе на голое тело поразила фотосессией в роскошных интерьерах arrow

Ким Кардашьян в шубе на голое тело поразила фотосессией в роскошных интерьерах

7 марта 2024 13:39
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ким Кардашьян в меху на голое тело поразила фотосессией в роскошных интерьерах
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продемонстрировала новый откровенный образ. На этот раз знаменитость позировала в шубе в дорогой гостинице.

Фото Ким показала в своей социальной сети.

Читайте также:

Кардашьян снова примерила наряды скандального бренда

Ким излучала роскошь в пальто Balenciaga от кутюр с анималистическим принтом во время поездки в Париж. Она посетила Costes, элитный отель, расположенный в двух шагах от Вандомской площади.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким также давно сотрудничает с Домом моды, часто демонстрируя его наряды. Звезда снова стала лицом бренда в январе. Это произошло после того, как селебритиз были возмущены прошлым летом, когда Balenciaga подвергли критике за неоднозначную рекламную кампанию с участием детей. Кстати, под фото фолловеры вспомнили Ким скандальную репутацию бренда и обвинили в поддержке недопустимых действий со стороны марки.

Ким Кардашьян долго сотрудничала с брендом до того, как в 2022 году модный дом оказался в центре большого скандала.
После скандала бренд Balenciaga и его креативный директор Демна Гвасалия принесли публичные извинения.

Напомним, ранее Кэти Перри поразила смелым появлением на музыкальной премии. А Шакира в образе русалки засветила стройную фигуру.

скандал
Ким Кардашьян
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта