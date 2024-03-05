У стилі русалки — зваблива Шакіра вразила відмінною формою на пляжі
Колумбійська співачка Шакіра поділилася звабливим образом в бікіні. Артистка позувала у світлому купальнику на пляжі, демонструючи розкішну фізичну форму.
Знімки співачка опублікувала у соціальних мережах.
Шакіра готує сюрприз прихильникам
47-річну знаменитість зняв фотограф Ніколя Жерарден. Шакіра допонила образ ледь помітним макіяжем та пишною зачіскою.
"Пісня Nassau — це мій погляд на афробіт — вона включена до мого нового альбому Las Mujeres Ya No Lloran, який вийде 22 березня", — написала колумбійська красуня у своєму Instagram.
Зірка латиноамериканської поп-музики, яка розійшлася з футболістом Жераром Піке у 2022 році після більш ніж десяти років спільного життя, наразі випустила 11 студійних альбомів, і оголосила в середині лютого, що її новий альбом "Las Mujeres Ya No Lloran" вийде 22 березня.
"Створення було алхімічним процесом. Працюючи над кожною піснею, я перебудовувалася. Під час запису мої сльози перетворилися на діаманти, а моя вразливість — на силу", — говорить співачка.
Нова платівка включає вісім нових треків разом із раніше випущеними хітами. Серед них Music Sessions Vol. 53 з Bizarrap, "TQG" з Карол Джі, "Te Felicito" з Рау Алехандро, "Copa Vacía" з Мануелем Турізо тощо.
Для зірки, лауреатки премії "Греммі", новий альбом знаменує собою її дебютний реліз на вінілі, що включає чотири різні оформлення, кожне з яких поєднується з ексклюзивним кольоровим варіантом вінілу. Співачка не випускала альбому з 2017 року.
Перед цим Шакіра випустила однойменну платівку, яка стала її четвертим англомовним альбомом і містила хіт-сингл "Can't Remember To Forget You",у записі якого брала участь Ріанна.
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