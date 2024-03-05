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У стилі русалки — зваблива Шакіра вразила відмінною формою на пляжі

5 березня 2024 11:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
У стилі русалки — зваблива Шакіра вразила відмінною формою на пляжі
Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/shakira/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Колумбійська співачка Шакіра поділилася звабливим образом в бікіні. Артистка позувала у світлому купальнику на пляжі, демонструючи розкішну фізичну форму.

Знімки співачка опублікувала у соціальних мережах.

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47-річну знаменитість зняв фотограф Ніколя Жерарден. Шакіра допонила образ ледь помітним макіяжем та пишною зачіскою.

"Пісня Nassau — це мій погляд на афробіт — вона включена до мого нового альбому Las Mujeres Ya No Lloran, який вийде 22 березня", — написала колумбійська красуня у своєму Instagram.

 

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/shakira/
Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/shakira/

Зірка латиноамериканської поп-музики, яка розійшлася з футболістом Жераром Піке у 2022 році після більш ніж десяти років спільного життя, наразі випустила 11 студійних альбомів, і оголосила в середині лютого, що її новий альбом "Las Mujeres Ya No Lloran" вийде 22 березня.

"Створення було алхімічним процесом. Працюючи над кожною піснею, я перебудовувалася. Під час запису мої сльози перетворилися на діаманти, а моя вразливість — на силу", — говорить співачка.

Нова платівка включає вісім нових треків разом із раніше випущеними хітами. Серед них Music Sessions Vol. 53 з Bizarrap, "TQG" з Карол Джі, "Te Felicito" з Рау Алехандро, "Copa Vacía" з Мануелем Турізо тощо.

 

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/shakira/
Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/shakira/

 

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/shakira/
Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/shakira/

Для зірки, лауреатки премії "Греммі", новий альбом знаменує собою її дебютний реліз на вінілі, що включає чотири різні оформлення, кожне з яких поєднується з ексклюзивним кольоровим варіантом вінілу. Співачка не випускала альбому з 2017 року.

Перед цим Шакіра випустила однойменну платівку, яка стала її четвертим англомовним альбомом і містила хіт-сингл "Can't Remember To Forget You",у записі якого брала участь Ріанна.

Нагадаємо, модель Емілі Ратаковські вразила відвертим виходом у прозорій сукні. А культова модель Наомі Кемпбелл пройшлася подіумом у спокусливій білизні.

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