В стиле русалки — обольстительная Шакира поразила отличной формой на пляже
олумбийская певица Шакира поделилась соблазнительным образом в бикини. Артистка позировала в светлом купальнике на пляже, демонстрируя роскошную физическую форму.
Снимки певица опубликовала в социальных сетях.
Шакира готовит сюрприз поклонникам
47-летнюю знаменитость снял фотограф Николя Жерарден. Шакира дополнила образ едва заметным макияжем и пышной прической.
"Песня Nassau — это мой взгляд на афробит — она входит в мой новый альбом Las Mujeres Ya No Lloran, который выйдет 22 марта", — написала колумбийская красавица в своем Instagram.
Звезда латиноамериканской поп-музыки, которая разошлась с футболистом Жераром Пике в 2022 году после более чем десяти лет совместной жизни, выпустила 11 студийных альбомов, и объявила в середине февраля, что ее новый альбом "Las Mujeres Ya No Lloran" выйдет 22 марта.
"Создание было алхимическим процессом. Работая над каждой песней, я перестраивалась. Во время записи мои слезы превратились в бриллианты, а моя уязвимость — в силу", — говорит певица.
Новая пластинка включает восемь новых треков вместе с ранее выпущенными хитами. Среди них Music Sessions Vol. 53 из Bizarrap, "TQG" из Карол Джи, "Te Felicito" из Рау Алехандро, "Copa Vacía" с Мануэлем Туризо и т.д.
Для звезды, лауреата премии "Грэмми", новый альбом знаменует собой ее дебютный релиз на виниле, включающий четыре разных оформления, каждое из которых сочетается с эксклюзивным цветным вариантом винила. Певица не выпускала альбом с 2017 года.
Перед этим Шакира выпустила одноименную пластинку, ставшую ее четвертым англоязычным альбомом и содержала хит-сингл "Can't Remember To Forget You", в записи которого принимала участие Рианна.
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