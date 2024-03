В стиле русалки — обольстительная Шакира поразила отличной формой на пляже

Певица Шакира. Фото: instagram.com/shakira/

олумбийская певица Шакира поделилась соблазнительным образом в бикини. Артистка позировала в светлом купальнике на пляже, демонстрируя роскошную физическую форму.

Снимки певица опубликовала в социальных сетях.

Читайте также:

Шакира готовит сюрприз поклонникам

47-летнюю знаменитость снял фотограф Николя Жерарден. Шакира дополнила образ едва заметным макияжем и пышной прической.

"Песня Nassau — это мой взгляд на афробит — она входит в мой новый альбом Las Mujeres Ya No Lloran, который выйдет 22 марта", — написала колумбийская красавица в своем Instagram.

Певица Шакира. Фото: instagram.com/shakira/

Звезда латиноамериканской поп-музыки, которая разошлась с футболистом Жераром Пике в 2022 году после более чем десяти лет совместной жизни, выпустила 11 студийных альбомов, и объявила в середине февраля, что ее новый альбом "Las Mujeres Ya No Lloran" выйдет 22 марта.

"Создание было алхимическим процессом. Работая над каждой песней, я перестраивалась. Во время записи мои слезы превратились в бриллианты, а моя уязвимость — в силу", — говорит певица.

Новая пластинка включает восемь новых треков вместе с ранее выпущенными хитами. Среди них Music Sessions Vol. 53 из Bizarrap, "TQG" из Карол Джи, "Te Felicito" из Рау Алехандро, "Copa Vacía" с Мануэлем Туризо и т.д.

Певица Шакира. Фото: instagram.com/shakira/

Певица Шакира. Фото: instagram.com/shakira/

Для звезды, лауреата премии "Грэмми", новый альбом знаменует собой ее дебютный релиз на виниле, включающий четыре разных оформления, каждое из которых сочетается с эксклюзивным цветным вариантом винила. Певица не выпускала альбом с 2017 года.

Перед этим Шакира выпустила одноименную пластинку, ставшую ее четвертым англоязычным альбомом и содержала хит-сингл "Can't Remember To Forget You", в записи которого принимала участие Рианна.

Напомним, модель Эмили Ратаковски поразила откровенным выходом в прозрачном платье. А культовая манекеньщица Наомі Кемпбелл прошлась по подиуму в соблазнительном белье.