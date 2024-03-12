Звезда культового сериала "Клон" поразила фотосессией в стиле ню

Актриса Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Звезда культового сериала "Клон" бразильская актриса Джованна Антонелли опубликовала смелую фотосессию. На снимках актриса, которой в марте исполнится 48 лет, предстала полностью обнаженной.

Фото Джованна показала в социальных сетях.

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Антонелла позирует без одежды, прикрыв пикантные места длинными локанами и тенью. На съемку, судя по всему, ее вдохновила картина художника Сандро Ботичелли "Рождение Венеры".

Актриса Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Актриса Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Актриса Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Актриса Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Актриса Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Актриса Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Актриса Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Картина Боттичелли "Рождение Венеры". Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

"Репетиция возрождения! Это было наше вдохновение! Женщина Возрождения танцевала между мазками мужества и нотками мудрости. Дух эпохи Возрождения, гармонизированный с современностью, устремляющий женщин преодолевать века с той же страстью к самооткрытию и расширению прав и возможностей. Сегодня мы отправляемся в путешествие, две разные эпохи женской силы. От эпохи Возрождения до настоящего времени, с уникальной сущностью женщины, и ее путешествием во времени", — подписала фото Джованна Антонелла.

Актриса Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Актриса Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Актриса раньше радовала фанатов фотосессиями в стиле "ню".

Недавно стало известно о смерти другой звезды сериала "Клон" — Жандиры Мартини. Она сыграла Зорайди — помощницу главной героини Жади, во многом заменившей ей мать.

"Клон" — бразильский мелодраматический телесериал производства телекомпании "Globo", показ которого состоялся с 2001 по 2002 год. Всего вышло 250 серий. Впервые в телесериале производства Бразилии подробно показан образ жизни мусульман. Также впервые в истории бразильского телесериала поднята тема клонирования.

Напомним, американская звезда Ким Кардашьян опубликовала серию откровенных снимков. А американская актриса Леа Сейда поразила стильной фотосессией для журнала.