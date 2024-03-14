Загрожує до п'яти років тюрми — росіяни полюють на російського блогера, який підтримав Україну

Російський блогер та шоумен Олександр Шпак. Фото: скриншот з Youtube

Відомому російському блогеру та шоумену Олександру Шпаку, який вирізняється епатажною зовнішністю, загрожує п'ять років в'язниці у Росії. Він відкрито засуджує криваву політику Кремля та підтримує українців.

Про це він розповів у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Російському блогеру Олександру Шпаку загрожу п'ять років в'язниці

Олександра звинувачують у "дискредитації армії РФ", підтримці України та фінансуванні ЗСУ.

Шпак знає про те, що росіяни полюють за ним, та зазначає, що це вже третя його кримінальна справа.

Російські ЗМІ пишуть про те, що нове провадження на шоумена відкрили 12 березня.

У матеріалах справи йдеться про те, що він уже раніше своїми публікаціями у телеграм-каналі "дискредитував армію РФ" та притягувався до адміністративної відповідальності.

За повторні порушення закону на артиста відкрили вже третю кримінальну справу.

"Ось і нова кримінальна справа, яку завели проти мене в рашистській п*дорації... Судячи з усього, їх уже три. Чому вони про третю не повідомили, не знаю. Третя справа з екстремізму та тероризму з причини моєї підтримки України та того, що я спонсорую ЗСУ. Згідно з моїми даними, ця справа була відкрита одразу після того, як я про це заявив", — відреагував шоумен на звинувачення росіян.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Олександр Шпак просив вибачення за мовчання та бездіяльність усього російського народу, яке призвело до свавілля влади.

Шоумен відкрито висміює російську пропаганду і брехню та відкрито засуджує злочини окупантів.

Блогер давно мігрував з Росії та не планує туди повертатися.

Нагадаємо, ми писали про те, що співак Wellboy розповідав про ставлення до російської мови під час війни. Також зрадниця Таїсія Повалій планує випустити альбом для "братських" народів.