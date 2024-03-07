Литва позбавила громадянства російську балерину-путіністку

Російська балерина Ілзе Лієпа. Фото: twitter.com/nexta_t

Проросійську балерину Ілзе Лієпу і колишнього спецслужбовця Юрія Кудімова позбавили литовського громадянства. Причина в їхніх поглядах на війну в Україні.

Про це пише агентство BNS.

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У лютому комісія з питань громадянства запропонувала президенту Литви Гітанасу Науседі позбавити кількох людей громадянства.

Балерину Ілзе Лієпу, яка зараз проживає в РФ, вирішили покарати за її заяви у російських медіа. Вона засудила поведінку країн Балтії і висловила підтримку Володимиру Путіну.

Бізнесмену Юрію Кудімову вирішили анулювати паспорт через те, що він приховував свою діяльність у путінських спецслужбах. Він працював у КДБ, проте під час оформлення литовського громадянства про це збрехав.

Російська балерина Ілзе Лієпа. Фото: РосЗМІ

Раніше Пугачова публічно висміяла російського артиста за його пропутінську позицію.

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