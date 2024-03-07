Литва лишила гражданства российскую балерину-путинистку

Российская балерина Илзе Лиепа. Фото: twitter.com/nexta_t

Пророссийскую балерину Илзе Лиепу и бывшего сотрудника КГБ Юрия Кудимова лишили литовского гражданства. Причина в их взглядах на войну в Украине.

Об этом пишет агентство BNS.

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В феврале комиссия предложила президенту Литвы Гитанасу Науседи лишить нескольких людей гражданства.

Балерину Илзе Лиепу, которая сейчас проживает в РФ, решили наказать за ее заявления в российских медиа. Она осудила поведение стран Балтии и выразила поддержку Владимиру Путину.

Бизнесмену Юрию Кудимову решили аннулировать паспорт из-за того, что он скрывал свою деятельность в путинских спецслужбах. Во время оформления литовского гражданства он соврал и предоставил недостоверную информацию про его места работы.

Российская балерина Илзе Лиепа. Фото: РосСМИ

Ранее Пугачева публично высмеяла российского артиста за его пропутинскую позицию.

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