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Литва лишила гражданства российскую балерину-путинистку

7 марта 2024 21:07
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Литва лишила гражданства российскую балерину-путинистку
Российская балерина Илзе Лиепа. Фото: twitter.com/nexta_t
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Пророссийскую балерину Илзе Лиепу и бывшего сотрудника КГБ  Юрия Кудимова лишили литовского гражданства. Причина в их взглядах на войну в Украине.

Об этом пишет агентство BNS.

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В феврале комиссия предложила президенту Литвы Гитанасу Науседи лишить нескольких людей гражданства.

Балерину Илзе Лиепу, которая сейчас проживает в РФ, решили наказать за ее заявления в российских медиа. Она осудила поведение стран Балтии и выразила поддержку Владимиру Путину.

Бизнесмену Юрию Кудимову решили аннулировать паспорт из-за того, что он скрывал свою деятельность в путинских спецслужбах. Во время оформления литовского гражданства он соврал и предоставил недостоверную информацию про его места работы. 

Фото: РосСМИ
Российская балерина Илзе Лиепа. Фото: РосСМИ

Ранее Пугачева публично высмеяла российского артиста за его пропутинскую позицию.

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война
Литва
КГБ
гражданство
российские звезды

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