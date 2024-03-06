Пугачова висміяла Михайлова за його критику артистів, які виїхали з Росії

Російська співачка Алла Пугачова. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Російська співачка Алла Пугачова, яка ще на початку повномасштабного вторгнення виїхала з РФ та підтримує Україну, прокоментувала слова Стаса Михайлова. Вона висміяла його заяву про артистів, які покинули країну-агресорку.

Про це Алла Пугачова сказала у відео в Instagram у середу, 6 березня.

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Допис Пугачової. Фото: скриншот

Реакція Пугачової на слова Михайлова

Прихильник російського диктатора Володимира Путіна Стас Михайлов заявив, що нібито всі артисти, які покинули РФ, повинні потім "приповзти на колінах і цілувати ноги", аби їх пробачили.

Пугачова прокоментувала його слова та записала кумедне відео. На ньому співачка пародіює низький голос Михайлова.

"Стасе Михайлов, що це з тобою? Це я — безголоса співачка, старенька Алла Пугачова. Та я б "стала перед тобою на коліна", але ноги вже не ті. Чого ти злякався? Не збираються нормальні люди туди повертатися. Так що давай вперед, заробляй, поки можеш. Та якщо вже і повернусь, то чесно, скажу все, що думаю. Але можу і зараз: "М*дак ти, Стасе!" — сказала Пугачова.

Нагадаємо, Пугачова, яка нещодавно повідомила про те, що готує для шанувальників нові пісні, вирішила трохи позлити росіян. Артистка опублікувала відео, на якому радісно танцює на яхті під українську народну пісню.

Також співачка випустила нову пісню під назвою "Не беспокойся за меня". Текст пісні написала сама артистка, а композитор Костянтин Губін став автором музики.