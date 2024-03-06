Пугачева высмеяла Михайлова за его критику артистов, уехавших из России

Российская певица Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Российская певица Алла Пугачева, которая еще в начале полномасштабного вторжения выехала из РФ и поддерживает Украину, прокомментировала слова Стаса Михайлова. Она высмеяла его заявление об артистах, которые покинули страну-агрессора.

Об этом Алла Пугачева сказала в видео в Instagram в среду, 6 марта.

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Реакция Пугачевой на слова Михайлова

Поклонник российского диктатора Владимира Путина Стас Михайлов заявил, что якобы все артисты, которые покинули РФ, должны потом "приползти на коленях и целовать ноги", чтобы их простили.

Пугачева прокомментировала его слова и записала забавное видео. На нем певица пародирует низкий голос Михайлова.

"Стас Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старушка Алла Пугачева. Да я бы "стала перед тобой на колени", но ноги уже не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди туда возвращаться. Так что давай вперед, зарабатывай, пока можешь. Да если уж и вернусь, то честно, скажу все, что думаю. Но могу и сейчас: "М*дак ты, Стас!" — сказала Пугачева.

Напомним, Пугачева, недавно сообщившая о том, что готовит для поклонников новые песни, решила немного позлить россиян. Артистка опубликовала видео, где радостно танцует на яхте под украинскую народную песню.

Также певица выпустила новую песню под названием "Не беспокойся за меня". Текст песни написала сама артистка, а композитор Константин Губин стал автором музыки.