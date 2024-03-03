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Примадонна Алла Пугачова після довгої перерви здивувала шанувальників радісною новиною

3 березня 2024 14:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Примадонна Алла Пугачова після довгої перерви здивувала шанувальників радісною новиною
Примадонна Алла Пугачова. Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома російська співачка Алла Пугачова, яка засудила криваву політику Путіна та виїхала з Батьківщини, порадувала шанувальників приголомшливою звісткою. Артистка написала нові пісні після тривалої творчої паузи.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Алла Пугачева написала нові пісні після довгої паузи

Нещодавно на музичних платформах вийшов її новий музичний альбом із записами живого виступу у 2019 році. 

Примадонна записала відео, в якому подякувала шанувальникам за теплі реакції на її композиції та натякнула, що це лише початок та її аудиторію чекають ще сюрпризи.

Алла Пугачева. Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey/
Алла Пугачова. Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey/

Співачка навіть зізналася, що планує випустити нові композиції до свого ювілею.

"Чекайте, мої дорогі шанувальники", — заінтригувала Алла Борисівна своїх шанувальників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Пугачова гнівно розгромила своїх хейтерів. А Галкін емоційно висловився щодо "зради" Алли Пугачової.

концерт
Алла Пугачова
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російські зірки
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