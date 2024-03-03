Примадонна Алла Пугачова після довгої перерви здивувала шанувальників радісною новиною
Відома російська співачка Алла Пугачова, яка засудила криваву політику Путіна та виїхала з Батьківщини, порадувала шанувальників приголомшливою звісткою. Артистка написала нові пісні після тривалої творчої паузи.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Алла Пугачева написала нові пісні після довгої паузи
Нещодавно на музичних платформах вийшов її новий музичний альбом із записами живого виступу у 2019 році.
Примадонна записала відео, в якому подякувала шанувальникам за теплі реакції на її композиції та натякнула, що це лише початок та її аудиторію чекають ще сюрпризи.
Співачка навіть зізналася, що планує випустити нові композиції до свого ювілею.
"Чекайте, мої дорогі шанувальники", — заінтригувала Алла Борисівна своїх шанувальників.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Пугачова гнівно розгромила своїх хейтерів. А Галкін емоційно висловився щодо "зради" Алли Пугачової.
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